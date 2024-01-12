Seçil Erzan, kendini İnci Taneleri dizisinin repliği ile savundu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder

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Aralarında spor camiasından çok sayıda mağdurun olduğu iddia edilen fon vurgununda sanık Seçil Erzan bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Erzan, savunmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Erzan'ın savunmasındaki bir cümle ise dikkat çekiciydi. Erzan, kendisini "Herkes yer içer hesabı Seçil öder" sözleriyle savundu. Erzan'ın bu ifadesi yakında Kanal D ekranlarında başlayacak olan İnci Taneleri dizisindeki "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" repliğini akıllara getirdi. Peki Erzan neden bu repliği neden kullandı ve neyi kastetti? Nihat Uludağ, o savunmanın detaylarını şu sözlerle anlattı.

Seçil Erzan dramatik bir savunma yapıyor. 1,3 milyar lira. 49,9 milyon doların hesabı soruluyor. En ilginç cümlesi de bu... "Herkes yer içer, hesabı seçil öder" demiş. Savunmasında "Masak herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse benden para aldıysa hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder." diyor. Bu sözler tanıdık geldi. Bu fragman milyonlarca kez izlendi, ünlendi. Demek ki Erzan da kendinden bir şey bulup bunu savunma cümlesi olarak seçmiş. Olayı dramatize ediyor. Bazen gözyaşlarını tutamayıp ağlıyor.

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Seçil Erzan mahkemedeki savunmasında başka neler söyledi? Erzan'ın ifadesinden öne çıkalar şu şekilde oldu:

EÇİL ERZAN: 2019'da Atilla Baltaş vasıtasıyla birinden 250 bin dolar geldi.

1 yılda 650 bin dolar olarak geri ödeyecektim.

SEÇİL ERZAN: 4 ayda bir 4 taksitle ödedim.

SEÇİL ERZAN: Bu ödeme beni zor durumda bıraktı.

SEÇİL ERZAN: 2020 yılı itibariyle hesapların kontrolünü kaybettim.

HAKİM: Dövizci kim?

SEÇİL ERZAN: Tanımıyorum.

HAKİM: Emirhan kim?

SEÇİL ERZAN: Atilla Baltaş'ın tanıdığı.

SEÇİL ERZAN: Ankara'da nüfuslu biri.

HAKİM: Madem zorlandın neden yeniden Atilla Baltaş'tan para aldın.

SEÇİL ERZAN: 2020'den itibaren sistem tıkandı.

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