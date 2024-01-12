Fon vurgununda büyük yüzleşme... Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısında! 'Öyle bir an geldi ki 'bana para vermeyin artık' diye yalvarıyordum'

ERZAN SAVUNMA YAPIYOR

Mahkemede savunma yapan Şeçil Erzan, "Artık insanlar, ‘Seçil’i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor’. ‘Para, para’ diyorlardı” dedi. Erzan, “Benim tek amacım iyi bir banka müdürü olmaktı. İşim konusunda çok hırslıydım. Benim her şeyim işim olarak düşünüyordum” dedi.





Hayatında olan herkesin yaşam standartlarının yükseldiğini söyleyen Seçil Erzan, “Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3,5,10 katı kadar paralar kazanıyorlardı” dedi. Evrim Pınar Güzel’den, “Değerlendireceğim” diyerek para aldığını anlatan Erzan, “İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım. Ancak değerlendiremedim. Zaten aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu” ifadelerini kullandı.





Seçil Erzan, savunmasında, "Öyle bir an geldi ki, 'bana para vermeyin artık' diye yalvarıyordum resmen" dedi. Hakimin "Almasaydın o zaman sen de" sözlerine Erzan, "Açığım çoktu" yanıtını verdi.





"HERKES YER İÇER HESABI SEÇİL ÖDER"

Seçil Erzan, “MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder” dedi.





Seçil Erzan'ın savunması devam ediyor.