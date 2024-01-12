Fon vurgununda büyük yüzleşme... Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısında! 'Öyle bir an geldi ki 'bana para vermeyin artık' diye yalvarıyordum'

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Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmada Seçil Erzan'ın savunması devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar...
CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Türkiye’nin konuştuğu duruşmadan şu bilgileri aktardı:
Seçil Erzan’ın zaman zaman ağladı. Savunması esnasında mahkemede 'yalan' sesleri de yükseliyor. Erzan İstanbul’a ayak bastığı andan itibaren her şeyi anlatıyor. 2020 yılından itibaren sistem dışı biriktirmeye başladığını söyledi.
"SEMİH KAYA'YA BU KADAR PARA VERMESEM SİSTEM BOZULMAYACAKTI"
Erzan ifadesinde ayrıca, "Ben kimseye fon demedim, yüksek kazanç demedim. Fatih Terim fonu gibi bir cümle kullanmadım. Hiç kimseye bir taahhütte bulunmadım. Ben tefecilerin eline düştüğümde ödeme aşamasında anladım. Semih Kaya’ya bu kadar fazla para vermeseydim sistem bozulmayacaktı" şeklinde konuştu.
Mahkemede savunma yapan Şeçil Erzan, "Artık insanlar, ‘Seçil’i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor’. ‘Para, para’ diyorlardı” dedi. Erzan, “Benim tek amacım iyi bir banka müdürü olmaktı. İşim konusunda çok hırslıydım. Benim her şeyim işim olarak düşünüyordum” dedi.
Hayatında olan herkesin yaşam standartlarının yükseldiğini söyleyen Seçil Erzan, “Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3,5,10 katı kadar paralar kazanıyorlardı” dedi. Evrim Pınar Güzel’den, “Değerlendireceğim” diyerek para aldığını anlatan Erzan, “İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım. Ancak değerlendiremedim. Zaten aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu” ifadelerini kullandı.
Seçil Erzan, savunmasında, "Öyle bir an geldi ki, 'bana para vermeyin artık' diye yalvarıyordum resmen" dedi. Hakimin "Almasaydın o zaman sen de" sözlerine Erzan, "Açığım çoktu" yanıtını verdi.
"HERKES YER İÇER HESABI SEÇİL ÖDER"
Seçil Erzan, “MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder” dedi.
Seçil Erzan'ın savunması devam ediyor.
Şikayetçi Arda Turan'ın avukatları, müvekkillerinin mazeretli olduğu için duruşmaya katılamadığını belirtti. Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu da duruşmaya katılmadı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getilirken ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk de katıldı. Şikayetçilerden Buse Terim, Volkan Bahçekapılı, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel ve Terim Arıcan geldiler. Bir önceki duruşma hakkında zorla getirme kararı bulunan Semih Kaya da tanık olarak dinlenmek adliyeye geldi. Kaya, duruşma salonu dışında bekliyor.
Şikayetçi Arda Turan'ın avukatları, müvekkillerinin mazeretli olduğu için duruşmaya katılamadığını belirttiler. Tanık Nur Erkasap'ın da sağlık sebebiyle duruşmaya katılamayacağını bildirdiği tutanağa geçti. Öte yandan duruşmayı çok sayıda avukat, gazeteci, sanık yakınları da takip ediyor. Duruşma salonu tıklım tıklım doldu. Salonda bulunanların kimlik yoklamaları yapılıyor. Birazdan müşteki ve tanık ifadelerinin alınması bekleniyor.
Duruşmada tanık olarak ifade vermek için eski Futbolcu Semih Kaya adliyeye geldi.
Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor.
İDDİANAME
İddianamede Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı. Erzan'ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin ABD doları ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi. Ancak ek iddianamelerle şikayetçi sayısı 21'e katlandı. Bu nedenle Seçil Erzan'a istenen ceza istemi de artarak "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istendi. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.