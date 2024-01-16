Seçil Erzan: Ben bagajı açınca parayı kapışıyorlardı

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SEÇİL Erzan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak Seçil Erzan’ın daha önce tefeci olarak suçladığı Semih Kaya ve eski nişanlısı Candaş Gürol da dinlendi. Gerçeğin ortaya çıkarılmasını istediğini söyleyen Erzan, duruşmada özetle şöyle konuştu:

BANKA MÜDÜRÜ OLARAK ALDIM

“Sizlerden yardım istiyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Nazlı Can’ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Kimden, ne kadar fazla aldım dediysem hepsi tek tek çıkacak, başka bir şey çıkmayacak. Kimilerinin ‘Seço’suydum, kimilerinin ‘kanka’sıydım. Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım paraları, bu çok net, hiçbir zaman aksini söylemedim. O koltukta banka müdürü Seçil Erzan yazmasaydı kimse bana para vermezdi, gerçek bu. Bir saat önce işten ayrılmış olsaydım Selçuk İnan o parayı vermezdi bana.

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HERKES NE ALDIĞINI SÖYLESİN

Ben arabanın bagajını açtığımda parayı kapışıyorlardı. Ama kim ne aldığını söylemezse biz gerçeği ortaya çıkaramayız. Herkes doğruları söylesin ki bu maddi gerçekler ortaya çıksın. Ben Semih Kaya’ya fon olduğunu söyledim ama ‘Çok fazla çekme de’ dedim. ‘Biraz bekle, senin adına resmi bir şekilde yaparız ondan sonra çekersin’ dedim. 8 Mart’ta Merve ve Tanın’ı en yakınlarım olarak Fırat Özdemir’le görüşmeye götürdüm. Ben yanlış yaptığımı anlatmaya çalıştım. Herkes daha değişik şeyler söylemeye başladı. Bana ‘Sen kiminle paylaşıyorsun parayı, kiminle yiyorsun’ denmeye başladı, iş çığırından çıktı. Ondan sonra herkes kendi faizinin peşine düştü.

EMRE’NİN PARASINI 10 KİŞİ PAYLAŞTI

Bu mağduriyetin sebebi benim evet ama bu para bende değil. Gerçek mağdurlar var, Emre Belözoğlu’nun parası 10 kişiye dağıtıldı, ana parasını alanlar da oldu, fazla alanlar da. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm. Hiçbir yöneticimle bir kâr ortaklığı yapmadım. Bu ivmeleri bulabilirlerdi. Ertesi gün teftiş yapılsa Emre Çolak’ın parası alınamayacaktı. Ben zaten banka çözer diye düşündüm.”

İfadelerin ardından ara kararını açıklayan hâkim, Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 8 Mart’a erteledi.

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SEMİH KAYA: MATEMATİĞİNDE SIKINTI VAR

SEÇİL Erzan’ın fazla para aldığını iddia ettiği Semih Kaya da duruşmada tanık olarak dinlendi. Seçil Erzan’a 2022 Nisan’da 300 bin dolar verdiğini, mayıs ayında ise mevduatını bozarak 1.2 milyon Euro’yu Erzan ile Ali Yörük’e teslim ettiğini anlatan Kaya, “Çek Cumhuriyeti’nde oynadığım zamandan kalan 2.2 milyon Euro’yu da verdim” dedi. Kaya, Erzan’dan parça parça 3.5 milyon dolar para aldığını, bunları Denizbank’taki hesabına yatırdığını iddia etti. Semih Kaya, mahkeme başkanının “Seçil en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor. Buna ne diyeceksiniz?” sorusuna ise “Herhalde matematiğinde bir sıkıntı var. Kendi tarafından sürekli bir kurgu planlanıyor. Bu işte bir anormallik olduğunu Şubat 2023’te anladım” diye yanıt verdi.

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SEÇİL KİM Kİ BANA EV ALACAK

Bu sırada söz alan Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Karaaslan, “21 Eylül’de Ali Yörük’e gönderdiğiniz 350 bin doların karşılığında 6 gün sonra 725 bin dolar aldınız. Ve bunun normal bir işlem olduğunu mu düşündünüz?” diye sordu. Semih Kaya da avukata, “Benim yaptığım anlaşmanın karşılığı bu sayın hâkim” dedi. Mahkeme başkanı bu kez de Nazlı Karaaslan’a, “Ne demeye getiriyorsunuz?” diye sordu. Nazlı Karaaslan ise “Semih Kaya bu parayı aynı gün Bodrum’daki villanın peşinatı olarak gönderdi. Bu evi ona Seçil aldı demeye getiriyorum” dedi. Semih Kaya bu sözler üzerine, “14 yıl boyunca birikimlerimi araştırın. Ülkenin en büyük kulüplerinde, Çek Cumhuriyeti’nin en büyük kulüplerinde oynadım. Sözleşmelerine imza attığım meblağlar görülecektir. Benim böyle bir paraya ihtiyacım olmadığı anlaşılacaktır. Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak? Ben zaten o güce sahibim” diye konuştu.

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ESKİ SEVGİLİLER GÖZ GÖZE GELMEDİ

- DURUŞMADA Seçil Erzan’ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol da tanık olarak dinlendi. Erzan sanık sandalyesinde otururken Gürol ise tam önündeki kürsüde ayakta ifade verdi. Candaş Gürol ifadesi boyunca arkaya dönüp Erzan’a bakmadı. Erzan ve Gürol duruşma salonunda hiç göz göze gelmedi. Temmuz ayında Seçil Erzan ile tanıştığını belirten Gürol ifadesinde şunları söyledi: “Benim tanıdığım zaman Levent şubesine yeni atanmıştı. Etrafında sevilen, başarılı, çalışkan bir kadındı. İlişkimiz birkaç ay normal devam etti. Mutluydum. Seçil’in en ufak yanlış bir hareketini ya da tuhaf davranışını görmedim.

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ALDATTIĞINI SANDIM

Aralık ayının sonlarında Seçil bozulmaya başladı. Gizli telefonlar başladı. Telefonu sürekli çevrimiçiydi. Görüşemez olduk. Beni aldattığını düşündüm. Kavga edip ayrılma aşamasına geldik. İbrahim Çağlar (müşteki) hem müvekkilim hem de eski dostum. Seçil’den ayrıldığım dönemde beni aradı. Seçil’in kendisine yatırım fonundan bahsettiğini ve para yatırmayı düşündüğünü söyledi. Ben de ‘İbrahim ağabey ben Seçil’den ayrıldım, biliyorsun’ dedim. ‘Olsun’ dedi. Özel bir sebebi olduğunu yurtdışındaki parasını benim üzerimden getirmek istediğini söyledi. Seçil, banka tarafından sorgulandığı sırada beni aradı ve durumu söyledi. Ben direkt İbrahim Çağlar’ın parasına ne olacak diye sordum. O da ‘Banka ödeyecek’ dedi.”

FATİH TERİM VESİLE OLDU

Mahkeme başkanının ifadesinde “Fatih Terim’e kırgınım” dediğini hatırlatması üzerine Gürol, “Ben hocaya kırgın olsam ne olur olmasam ne olur. Sonrasında konuşup helalleşip ayrıldık” diye yanıt verdi. Seçil Erzan ile ikisini Fatih Terim’in tanıştırıp tanıştırmadığının sorulması üzerine ise Gürol, “Vesile oldu diyelim. Sadece ‘şöyle iyi bir kızımız var’ dedi” diye konuştu.

Gürol, Seçil Erzan’ın yaşam tarzına bakarak bu gelirin kaynağını sorup sormadığıyla ilgili soruya ise “Sordum. ‘Aileden varlıklıyım’ dedi. ‘Tamam’ dedim. Araştırmadım” yanıtını verdi.

KUZENİ DE SALONDA

- Seçil Erzan’ın ifadelerinde adı sıkça geçen kuzeni Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz da dün duruşma salonundaydı. Seçil’in iddialarına göre, Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz paralarını değerlendirmek amacıyla 2012 yılından itibaren kendisine verdi.

KAYAK FOTOĞRAFI DAVALIK OLDU

SEÇİL Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasındaki WhatsApp yazışmaları, Denizbank ile futbolcuların avukatı Rezan Epözdemir arasında Genel Müdürü Hakan Ateş’in kayak fotoğrafları üzerinden dava konusu oldu. Rezan Epözdemir konuşmalarda geçen Fransa Megeve’de kayak yapan kişinin Hakan Ateş olduğunu söyledi. Denizbank ise Rezan Epözdemir’in delil olarak sunduğu fotoğrafın 2021 yılında Erzurum Palandöken’de çekildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Epözdemir bankaya sosyal medyadan verdiği yanıtta, iftira ve hakaret suçundan hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Hakan Ateş de Epözdemir hakkında ‘zincirleme olarak hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma açılmasını talep etti. Avukat Rezan Epözdemir, 12 Ocak’taki duruşmada Seçil Erzan’a 28 Ocak 2023’te kuzeni Tanın Yılmaz ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını hatırlatarak Fransa Megeve’de kayak tatili yapan kişinin Hakan Ateş olup olmadığını sormuştu. Erzan ise konuşmada bahsedilen kişinin Hakan Ateş olmadığını belirtmişti. Bunun üzerine Rezan Epözdemir içlerinde Hakan Ateş’in de bulunduğu bir grubun kayak merkezinde çekilmiş fotoğrafını mahkemeye sunarak söz konusu konuşmada geçen tatil ve tatil yapan kişilerin fotoğraftaki kişiler olduğunu iddia etmişti.