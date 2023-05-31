'Seanstayım' yazıp Kadıköy'de makas atan sürücüye 4 bin 936 lira ceza

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Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı Suadiye mevkiinde makas atarak ilerleyen T.K. o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülere eşiyle yaptığı,

'Psikoloğa gidecektin, gittin mi?" "Seanstayım hayatım, sonra konuşalım mı" diyalogunu da ekleyen sürücüyü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri yakaladı. Aracın kiralık olduğu belirlenirken T.K.'ye 'makas atmak' maddesinden 4 bin 64 TL, 'müzik cihazlarını çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak'tan 436 TL, 'saygısızca araç kullanmak'tan 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL cezai kesildi. Ayrıca T.K., hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesine istinaden adli işlem yapılması için Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.