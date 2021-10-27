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Scooter kazasında hayatını kaybetmişti! İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

#Scooter#Kaza#Trafik Kazası

Ümraniye'de hafif ticari aracın kapısına çarptıktan sonra yola savrulan ve İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarına boğulan eşi Hüseyin Akkaya "Hayatımı aldılar benden, kolumu kanadımı kırdılar" diye konuştu.

Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandıScooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandı
Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

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Kaza dün saat 08.50'de Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. 34 GD 6033 plakalı hafif ticari sürücüsü caddede kapıyı aniden açınca, elektrikli scooterı kullanan 40 yaşındaki İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Akkaya'nın cenazesi yakınları tarafından Adlı Tıp Kurumu'ndan alınarak cenaze namazının kılınacağı Kadıköy'deki Sahrayıcedit Camii'ne getirildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Eşi Hüseyin Akkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. İlknur Akkaya'nın cenazesi Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ümraniyede feci kaza İETT otobüsünün ezdiği scooter kullanan kadın yaşamını yitirdi

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KIZIMI HAYATINDAN KOPARDILAR

Acılı baba Hasan Demirci, "Sabah işe giderken oldu. Damadımdan öğrendim. Gencecik yaşta kızımı hayattan koparttılar. Yazıklar olsun, yaktılar bizi" diye konuştu.

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TRAFİK İNSAN ÖLDÜRMÜYOR, İHMAL ÖLDÜRÜYOR

Çocukluk arkadaşı Özcan Kesim, İlknur hanımla ailecek görüşürdük. Çocukluğumuz beraber geçti. 99 depreminde yüksek katlı binada oturuyorlardı. Bizim evimizde tek katlı bahçeli. Depremden korktuğu için bir süre bizde kaldı. Deprem insanı öldürmez, ihmal öldürür. Trafikte insan öldürmüyor sonuçta ihmal öldürüyor. Ölümünde büyük bir ihmal var. Türkiye'de şoförler istediği yerde duracağını zannediyor. İstediği yerde duruyor. İstediği yerde kapıyı açıyor. Gencecik bir insanı hayattan koparıyor. Maalesef deprem öldürmedi ama trafikte öldü. Başımız sağ olsun" diye konuştu. 

Scooter kazasında hayatını kaybetmişti İlknur Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

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#Scooter#Kaza#Trafik Kazası

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