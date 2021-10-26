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Ümraniye'de feci kaza! İETT otobüsünün ezdiği scooter kullanan kadın yaşamını yitirdi

#Ümraniye#Scooter#İETT

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü, bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu.

Akkaya, bu sırada arkadan gelen 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Olayı görenler polis eve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralananın kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ümraniyede feci kaza İETT otobüsünün ezdiği scooter kullanan kadın yaşamını yitirdi

Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsü kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Cumhur Topçu ise, "Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu." dedi Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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