Sayıştay mesajları: Sistem güvenoyu aldı sıra iyileştirmede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen Sayıştay’ın 161. kuruluş yıldönümü programında konuştu. Erdoğan, şunları söyledi: “Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1950’den beri Türkiye’nin temel sorunlarından biri erkler arasında rekabetin hatta zaman zaman kavgaya varan çekişmelerin yaşanmasıdır. Tarihimize baktığımızda bunun çok örneğini görüyoruz. Hepsini rahmetle andığımız Menderes’ten Demirel’e, Erbakan’dan Özal’a kadar siyasetçilerimizin tamamı bu acı gerçekle yüzleşti.

BİZ DE MÜCADELE ETTİK

2002 yılında ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda biz de aynı zihniyetin devlet içindeki uzantılarıyla hep mücadele ettik. Anayasa’nın ve kanunların verdiği yetkilerin kötüye kullanılması dolayısıyla aylarca bürokrat atayamadığımız dönemler oldu. Meclis’ten 411 milletvekilinin güçlü iradesiyle geçen reformlarımız aynı şekilde engellendi, mahkeme kapısında nöbet tutturularak iptal ettirildi. 17-25 Aralık’ta yargı-emniyet darbe girişimine, 15 Temmuz’da 251 insanımızın şehit edildiği kanlı bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Tüm bu girişimleri son 21 yılda hep hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemininde kalarak bertaraf etmeye çalıştık.

BÜYÜK ZİHNİYET DEVRİMİ

Son 21 yılda ülkemizde çok büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Uzun uğraşlar sonucunda devletin tüm kurumlarının hedef birliği, anlayış ve tüm bunların ahenkle çalışmasını temin ettik. Vatandaşımız yıllar sonra hasretini çektiği hizmetlere böyle kavuştu. Demokrasimiz bugün tüm dünyanın gıptayla baktığı olgunluk seviyesine böyle ulaştı. On yıllar boyunca insanlarımızın canına kasteden eli kanlı terör örgütleriyle başarılı mücadele böyle verildi. Türkiye küresel siyasette dikkatle takip edilen ülke konumuna böyle geldi. Dünyada yaşanan krizlere rağmen ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5.5 oranında büyümeyi böyle sağladı. İstihdamdan turizme, ulaşımdan eğitime, sağlıktan savunma sanayisine kadar her alanda Türkiye başarıdan başarıya böyle koştu.





YENİ SİSTEMİN AVANTAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle kazanımlarımızı tahkim edebileceğimiz bir yönetim modeline kavuştuk. Yeni sistemin avantajlarını başta salgın dönemi olmak üzere son yıllarda yaşadığımız krizlerde bizzat müşahede ettik. 50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri ile mücadelemizde de yeni sisteminin katkılarını tekrar tecrübe ettik. Bu gerçeğin insanımız tarafından takdir edildiğini görüyoruz.

KOALİSYONLAR RAFA KALKTI

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı sisteminin milletten yeniden güvenoyu almasıdır. Bu seçimler sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Ülkemiz 3-5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon dönemlerini bir daha gelmemek üzere rafa kaldırmıştır. Türkiye’nin fuzuli tartışmalarla kaybedecek ne vaktinin ne de enerjisinin olduğunu düşünüyoruz. Siyaset müessesesinin de sandıktan çıkacak iradeyi doğru okuyacağına ilişkin ümidimizi koruyoruz. Biz her hâlükârda buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz.

İYİLEŞTİRECEK ADIMLAR

Sistemin işleyişini daha iyileştirecek adımları atacağız. Bunu yaparken ülkemizin, milletimizin ve demokrasimizin elde ettiği kazanımlara halel getirmeyeceğiz. Türkiye’nin 2002’den beri unuttuğu siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Toplumun farklı kesimlerinin de desteğini ve katkısını alarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçireceğiz. Tüm kamu kurumlarının Türkiye Yüzyılı’nı sahiplenmesi başarımızı da garantileyecektir. Her organın kendi yetki alanında kalması şartıyla önümüzdeki dönemde uyum ve eşgüdüm içinde çalışacağız. Devletimizin diğer organları gibi Sayıştay’ımızın da yeni dönemde üzerine düşeni hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum.”

SAYIŞTAY’DA KUYUMCU TİTİZLİĞİ

Sayıştay kuruluşundan bu yana devlet organları içinde müstesna bir konuma sahiptir. Anayasa’ya göre denetim organı olan Sayıştay’ın bu konumunu çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Sivil, askeri tüm kamu kurumlarını, kamu iktisadi teşekküllerini, belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan her kuruluşu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Yüksek denetim organı ve hesap mahkemesi hüviyetine kavuşturduk. Ülkemizin mali istikrarına katkı vermek üzere gelirlerin ve giderlerin kontrol altına alınmasında Sayıştay’ın yeri doldurulamaz. Sizler 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu koruyorsunuz. İşçi kardeşlerimizin, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicilerimizin, milletimizin tüm fertlerinin devletine ödediği vergilerin denetimini sizler gerçekleştiriyorsunuz. Bu kuyumcu titizliğiyle icra edilmesi gereken zor bir vazifedir. Bu siyasetin üzerinde milli bir görevdir.

100’ÜNCÜ YILA COŞKULU KUTLAMA

Erdoğan, bu yıl 29 Ekim 2023’te Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacağımızı hatırlatarak şöyle dedi: “85 milyon tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak Cumhuriyetimizin 100’üncü sene-i devriyesini büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bu önemli yıldönümünü yepyeni vizyonun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı’dır. Türkiye Yüzyılı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyenin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritasıdır. 85 milyon gönül birliği içinde bu vizyonu adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz.

MİLLETİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI’NI SAHİPLENDİ

Milletimiz 14 Mayıs’ta bunun ilk adımını Meclis’te atmıştı. 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçiminde verdiği kararla Türkiye Yüzyılı’nı sahiplendiğini de ortaya koydu. On yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan Türk demokrasisi tartışmasız şekilde en büyük kazananı oldu. İradesine ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Yüzde 52.18 oy oranı ile şahsımıza 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkânı sunan her bir kardeşimizin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz.”