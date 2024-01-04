‘Savunma’nın vergi rekoru

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Gelir İdaresi Başkanlığı dün, üç yıldır açıklanmayan gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini internet sitesinden duyurdu. Savunma sanayisinde öne çıkan ürünlerle dünyada da ses getiren Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hem 2021 hem de 2022 yılında gelir vergisi rekortmeni oldu. Bayraktar’a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti. 2021 yılında ise bu rakam 153 milyon 345 bin 596 lira oldu. Gelir vergisi rekortmenler listesinde 2022 yılında; Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç 3, Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara 8, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç 9, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise 10. sırada yer aldı.

KURUMLAR REKORTMENİ ADINI GİZLİ TUTTU

- 2022 yılı kurumlar vergisi rekortmeni de isminin gizli kalmasını istedi. Listeye göre, kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk, 3’üncü ve 5’inci sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2’nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası var. Listenin 4’üncü sırasında Yapı ve Kredi Bankası, 6’ncı sırasında Akbank Türk, 7’nci sırasında Türkiye İş Bankası, 8’inci sırasında Türkiye Halk Bankası, 9’uncu sırasında QNB Finansbank ve 10’uncu sırasında ise Denizbank yer aldı.

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2020 VE 2021’DE MERKEZ BANKASI ŞAMPİYON

- 2020 kurumlar vergisi rekortmeni 8 milyar 530 milyon lira ile Merkez Bankası olurken, 2021 yılında da 16 milyar 718 milyon lira ile yine Merkez Bankası ilk sırada yer aldı.

76 KİŞİ ADINI GİZLİ TUTTU

- 100 kişilik gelir vergisi listesinde 76 mükellef isminin gizli kalmasını istedi. 2021 yılı listesinde 73 kişi isminin açıklanmasını istemezken, 2020 yılında ise 69 kişi ismini gizli tuttu.