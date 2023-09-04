Savunmanın A takımından Teknofest yorumu: Gençlere başarmayı öğretiyor

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Milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği festivali, savunma sanayisinin ‘A takımı’ olarak bilinen sektör temsilcileri Hürriyet’e değerlendirdi.

Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ-Rıza ÖZEL/ANKARA

MERAK, CESARET,YARATICILIK





-Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün: Gençlerimizde doğal olarak üç özellik var: Merak, cesaret ve yaratıcılık. Teknofest’in merak duygusunu araştırmaya, cesareti girişimciliğe, yaratıcılığı ise yenilikçiliğe dönüştüren muazzam bir etkisi var. Teknofest ruhu gençlerimize potansiyellerini gösteriyor, cesaret veriyor, özgüven kazandırıyor. Mücadele etmeyi ve birlikte başarmayı, başarısızlık durumunda yeniden ayağa kalkıp denemeyi öğretiyor.

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TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

-TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Türkiye teknolojinin, mühendisliğin, teknisyenliğin önemini Teknofest aracığıyla daha iyi anladı. Teknofest alanlarında Türkiye’nin geleceği var. İnşallah ileride bu gençlerimiz uçak, insansız hava aracı yapacaklar. Mars’a, Ay’a gidecekler. Savunma sanayisinde dünyada birinci olmalıyız.

Yağmur Teknofest coşkusuna engel olamadı.

UFKU GENİŞLETME FIRSATI

-ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Teknofest, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadığımız bir günde kapılarını açtı. Biz de ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan ASELSAN ailesi olarak, Teknofest Ankara’nın önde gelen paydaşları arasında yer alıyoruz. Milli sistemlerimizi Teknofest’te teknoloji meraklılarıyla buluşturuyoruz. Çocuklarımızı tekno macera alanında uzayla dolu unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bilimin ve teknolojinin kapılarını araladığımız Teknofest’i gençlerimizin ufkunu genişletmek için bir fırsat olarak görüyoruz.

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EN TEMEL YAPI TAŞI

-ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: Teknofest bizim için milli teknoloji hamlemizin ve savunma sanayimizin geleceğinin inşa edilmesindeki en temel yapı taşını oluşturuyor. Ülkemizin teminatı gençlerimizin buradan aldıkları motivasyonla bayrağı bizlerden çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.

-HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar: Milli teknoloji hamlesinin meyvelerini bu kez savunma sanayisinin kalbi Ankara’da milletimizle buluşturan Teknofest’e yine yüksek teknolojilerle katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

MİLLİ MÜHENDİSLİK

-STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz: Cumhuriyetimizin 100. yılında, ikinci kez Teknofest heyecanı ile gençlerimizle buluşuyoruz. Teknofest sayesinde geleceğin mühendisleri ve mucitleri, hem Türk savunma sanayisinin hangi noktaya geldiğine şahit oluyor, hem de teknoloji temelli yarışmalarla kendilerini geliştiriyor. Bizler de STM’nin milli mühendisliğini ve teknolojilerini gençlerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

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Kapanışta bakanlar Mehmet Şimşek ve Fatih Kacır ile Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün katılımcıları selamladı.

BAKAN ŞİMŞEK: KIZILELMA’NINKİLO DEĞERİ 100 BİN DOLAR

Teknofest ANKARA dün yapılan etkinliklerle sona ererken yağışa rağmen yine binlerce kişi akın etti. Kapanışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest’te başkent Ankara’nın, tarihinin en büyük organizasyonuna imza attığını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Teknofest’te sergilenen Kızılelma’ya dikkat çekerek, “Teknofest deyince inovasyon, yüksek teknolojii, savunma sanayisi ve müreffeh Türkiye akla geliyor. Şu arkanızdaki Kızılelma’nın kilogram değeri 100 bin dolar. Bizim ihracatın ortalama kilogram değeri 2 dolar bile değil. İşte muhteşem başarı ortada. Burada üniversitelerimiz var, şirketlerimiz var. Bir araya geliyoruz ve birlikte öğreniyoruz, dizayn ediyoruz” dedi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise “Bu yıl tam 1 milyonu aşkın gencimiz umutları, hayalleri ve projeleriyle teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. 1 milyonu aşkın başvuru sadece bir rakamdan ibaret değil. Bu başvurular aynı zamanda tam bağımsız geleceğimiz ve yarınlarımız demek” dedi.