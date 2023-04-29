Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

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Dün iş günü okul günü olduğu halde kalabalıktı. Bugün de kalabalık, daha kalabalık olmasını bekliyoruz. Bu ilgiye maşallah demek lazım. Ürün olacak ki heyecan olsun. Hepsi var, yerli milli ürünlerimiz.

(Yarışmalara katılım) TEKNOFEST ne bir ile ne bir ülkeye sığacak değil. Çok büyük paydaş kitlesi var. Türkiye bunu halk olarak kurumlar olarak sahiplendi. İnsanınızla bütünleşirseniz bunlar oluyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT: SAHİPLERİ TÜRK OLSA DA ŞİRKET AMERİKAN ŞİRKETİ

(KILIÇDAROĞLU'nun açıklamaları) Söz konusu şirket ile defalarca görüştük. Bu şirket defalarca çeşitli projeler ve çeşitli iş birlikleri konuşuldu ama şunu vurgulamak lazım sahiplerinin Türk olmasına rağmen bu şirket bir Amerikan şirketi. ABD savunma işlerini yapan bir şirket. ABD'nin bütün kısıtlamalarına tabi bir şirket ABD hükümetinin onayı olmadan bir şey yapmalar mümkün değil.

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Yabancı bir işbirliği kazan kazan getiriyorsa yapılabilir ama konuştuğumuz kavram bize CAATSA yaptırımların uygulayan, belirli hedeflerimize ambargo koyan bir ülke. Sahipleri Türk diye bize koşarak gelecek diye bekliyoruz. 'Kendimiz yapmayı denedik yapamadık' diye bir şey yok.

ABD Savunma Bakanlığı ile iş yapan bir şirket bu. Bizim neler yapabileceğimiz ile ilgili burası bir gösterge. Başkasına muhtaç mıyız değil miyiz cevabı burada.

Şu büyümeyi görüyorsunuz, özgüven patlamasını görüyorsunuz. Bu gençlerle biz daha büyük işler başarırız. Defalarca görüştüğümüz şirket. Niçin ABD'li şirket? Bir ABD şirketinden bahsediyoruz, unutmayın bunu.

Çocuklar dokunsun görsün. Ben son sınıfta uçağa dokunabilmiştim. Uçak mühendisliği öğrencisi olarak. Biz ne yaptıysak onlar on mislini yapacaktır.

"MÜJDELERİN ARKASI KESİLMEYECEK"

Dün de ATAK 2 uçtu. Bu yıl da müjdelerin arkası kesilmeyecek inşallah. Şu anda TEKNOFEST bir hafta daha devan etse ilgi de devam eder.