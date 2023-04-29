Teknoloji seli! 6’ncı TEKNOFEST ziyaretçi akınına uğradı

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TEKNOFEST 2023’ün resmi açılış töreni festivalin ikinci gününde gerçekleşti. 27 Nisan’da Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açan festivalin ilk gününde yoğun yağmur nedeniyle açılış töreni ve uçuş gösterileri ertelenmişti. Dün ise hava şartlarının düzelmesiyle birlikte hem açılış konuşmaları hem de uçuş gösterileri yapıldı. Güneş kendini gösterince festival, başta gençler olmak üzere binlerce kişinin akınına uğradı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen festivalin açılış konuşmasını yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “2018’de yola çıkarken 20 bin kardeşimiz yarışmalara başvurmuştu. 2023’te başvuran sayısı 1 milyonu aştı. ‘Ben teknoloji geliştireceğim’ diyen 1 milyondan fazla gencimiz Teknofest yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi” dedi.

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‘TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK’

Altıncısı düzenlenen festivalin her yıl çığ gibi büyüdüğünü belirten Bayraktar, “Bu gelişimi bizim hikâyemiz üzerinden anlatmak istiyorum. Küçük bir ekiple ülkemizin ilk milli güdümlü İHA’sıyla yola çıktık, maket uçak denilecek boyuttaydı. Bayraktar TB2’yi geliştirdik. 6 tonluk AKINCI’yı ordumuza teslim ettik. KIZILELMA’yı uçurduk. Bu platformlar bizler için tarihe ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına iftihar meselesi oldu. ‘Yaptığınız en büyük iş ne’ derseniz tek kelimeyle TEKNOFEST derim. TEKNOFEST bu saydığım eserlerin nicelerini yapacak gençlerin yetiştiği bir iklim. Teknofest’in devam etmesi, her yıl daha da büyümesi bir tercih değil zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar

100. YILDA İZMİR’DE

Bayraktar sözlerine şu şekilde devam etti: “Azerbaycan’da da TEKNOFEST düzenledik. Dost ve kardeş ülkelerde bu hayal büyüyecek ve gerçekleşecek. Cumhuriyet’imizin 100. yılında İzmir’de TEKNOFEST düzenlemeye var mıyız? Ankara’da TEKNOFEST düzenlemeye var mıyız? Şundan eminiz; medeniyetimizin, bilim ve teknolojideki yürüyüşü TEKNOFEST nesliyle devam edecek. Medeniyetimizin teknolojiyle bağlarının kopmaması için bugünden sonra TEKNOFEST’in her daim yaşaması lazım. 2053-2071’de çok daha büyük TEKNOFEST’leri sizler gibi milyonlarca kardeşimizle hep birlikte düzenleyeceğiz. Bu meydanın tek hedefi var, o da ülkemizin, kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmektir.”

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YERLİ UÇAKLARDAN ŞOV

Festivalin ikinci gününde Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör firmaları inovatif ürünlerini sergiledi. Milli Kanatlar’ın gösteri uçuşları; AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, KIZILELMA, Hürkuş, Aksungur/ANKA, Atak Helikopter, GYROCOPTER, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın akrobasi uçuşlarıyla devam etti. Ziyaretçiler BAYRAKTAR MİUS KIZILELMA, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK – II, Hürkuş, TB-2, AB 412, ANKA, GÖKBEY, Beli 429 ve MMU’yu yakından inceledi. Öte yandan taarruz helikopteri ATAK-2 dün ilk kez havalandı.

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Mustafa Varank

‘YARIŞMAYA TOGG İLE KATILDIM’

Açılışta bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise festival kapsamında düzenlenen elektrikli araç yarışmasına Togg ile katıldı. Bakan Varank, şu mesajları verdi: “TEKNOFEST yarışmalarını yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Projeleri yerinde izleyerek sizlerin heyecanına ortak olduk. TEKNOFEST elektrikli araç yarışlarına ben de Togg’la katıldım. Anladım ki gençler Togg’u çok sevmiş. TEKNOFEST yarışmalarına katılım her geçen yıl artıyor. 41 ana, 102 alt kategoride düzenlediğimiz yarışmalara 332 bin takım başvurdu. Gençler sağlıktan eğitime, tarımdan biyoteknolojiye birçok alanda yarıştılar. Bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlere 30 milyonun üzerinde malzeme desteği sağladık. Ödül almaya hak kazanan takımlara 13 milyon liralık ödülü vereceğiz.”

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BAKAN SÖZ VERDİ TOGG GELİN ARABASI OLDU

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir’e Togg’u gelin arabası yapacağı sözü, yerine getirildi. Düğün günü geldiğinde Habibe Fatma-Hüseyin Özdemir çifti için tahsis edilen Togg, çiçek ve kurdelelerle süslenirken, aracı ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kullandı.

TCG ANADOLU’YA AKIN SÜRÜYOR

Dünyanın ilk SİHA, Türkiye’nin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını sürüyor. 17 Nisan’dan bu yana 102 binden fazla kişinin gezdiği TCG Anadolu 2 Mayıs’a kadar halka açık olacak. TCG Anadolu’yu görmek isteyenler Sarayburnu’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Malatya’dan geldiğini söyleyen Nureddin Taşkın, “İnsan yakınında durunca büyüklüğüne hayret ediyor. Çok gurur verici bir şey. Herkesin görmesini isterim” dedi.

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