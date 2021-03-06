Şavşat’taki yangında 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlık yandı!

İlçeye bağlı Erikli köyünde Bayram Sütçü’ye ait tek katlı ahşap evde saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 ahşap ev ve eklentilerine sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır kullanılmaz hale geldi.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI AÇ VE AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"



Yangın haber alıp köye gelen Kaymakam Onur Özaydın, “Yangın kontrol altına alındı. Çok üzüldük. Sevindirici yanı can kaybımız olmamasıdır. Devlet olarak, Kaymakamlığımız olarak vatandaşlarımızın yanındayız. En hızlı bir şekilde hasar tespiti yapıp vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Vatandaşlarınıza çok geçmiş olsun” dedi.







Köy Muhtarı Kenan Ekinci de, “Yangında 4 ev 4 ahır, 4 samanlık yandı. Olayı duyunca hemen Kaymakamımızı, jandarmayı ve itfaiyeyi aradım. Hepsi kısa sürede köyümüze geldiler. Köyümüzün ilçe merkezine uzak oluşu ve evlerin ahşap olduğundan yangın kısa sürede büyüdü. Bütün yetkililerimiz burada. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların yakınlarından Ayhan Ekinci ise, “Çok üzücü bir durum. Can kaybı olmaması sevindirici. Yangın tahmini elektrik kontağından çıkmış” şeklinde konuştu.