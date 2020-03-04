Savcı: O 'son' kasıtlı

Gülderen Yıldırım (48), 19 yıldır evli olduğu ve şiddet gördüğü eşi Bayram Yıldırım’dan (52) 2 yıl önce ayrı yaşamaya başlayarak boşanma davası açtı. Eşinden ayrıldıktan sonra Ankara’dan İstanbul’a taşınan Gülderen Yıldırım, duruşmalara katılmayınca dava düştü.



Bayram Yıldırım, 19 Aralık 2019 sabahı 03.00 civarı Ankara’dan İstanbul otogarına geldi. Sabah 07.00 civarı da eşinin evinin yakınlarındaki bir büfede beklemeye başladı. O sırada çöp atmak için dışarı çıkan Gülderen Yıldırım, eşinin kendisine koştuğunu görünce çıktığı binaya kaçmaya çalıştı. Ancak arkasından koşarak kendisine yetişen Bayram Yıldırım’la birlikte apartmanın girişindeki merdivenlere takılıp yere düştü. Eşinden kurtularak binaya giren Gülderen Yıldırım kapıyı kapatacağı sırada Bayram Yıldırım da kapıyı tutup içeri girdi. Çift arasında arbede yaşandı. Bayram Yıldırım önceden hazırladığı çakıyı montunun cebinden çıkararak eşinin göğüs ve karın boşluğu ile sırtına defalarca vurdu. Bayram Yıldırım olay yerinden kaçarken Gülderen Yıldırım da komşusunun ziline basıp “Beni kurtarın” diye yardım istedi. “Beni eski kocam bıçakladı” diyen Gülderen Yıldırım, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



‘RASTGELE VURDUM’



Teslim olan Bayram Yıldırım ifadesinde eşiyle son bir kez konuşmak için Ankara’dan İstanbul’a geldiğini, işe gitme saatine yakın evin yakınında beklediğini, eşini görünce ona yaklaşıp konuşmak istediğini ancak eşinin korkup apartmana koştuğunu söyledi. “Nasıl olduğunu anlamadım. Cebimde bulunan çakıyı alıp ağzını açtım. Ona rastgele vurmaya başladım” dedi.



ISRARLA TAKİP ETMİŞ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili hazırladığı iddianamede şüphelinin Ankara’dan planlı ve suç aletiyle birlikte İstanbul’a gelmesini, olay öncesi ve olay sırasında konuşmak için herhangi bir hamlede bulunmamasını, maktulün korkup kaçması üzerine ısrarla suç aletiyle birlikte öldürmek için takip etmesini, fiziki gücünü kullanarak maktulden sonra kapıyı zorlayıp girmesi ve orada da hiçbir konuşma teşebbüsünde bulunmayıp maktulü hayati bölgelerinden birden fazla kez bıçaklamasını göz önüne alarak eylemin tasarlayarak gerçekleştirdiğini ifade etti. İddianamede, şüphelinin ifadesinde “son bir kez konuşmak için” geldiğini belirtmesi karşısında “son” kelimesinin öldürme kastını da ortaya koyduğunu anlattı. İddianamenin sonunda Bayram Yıldırım’ın ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.