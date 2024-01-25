Savcı cezayı fazla buldu

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Mahkeme ayrıca müebbet hapis cezalarına ek olarak çeşitli suçlardan Kadir Yasak’a 15 yıl 11 ay, Ali Yasak’a 6 yıl 11 ay, Seccad Yeşil’e 13 yıl 5 ay, Serkan Dakman’a ise 4 yıl 11 ay hapis cezası vermişti. Diğer sanıklar Abdülkadir Kara 13 yıl 11 ay 15 gün, Kerem Öztürk 7 yıl 11 ay, Gökhan Karakan da 7 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmıştı.

‘İNDİRİM YAPILMALIYDI’

Bakırköy 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli cumhuriyet savcısı kararın açıklanmasının ardından bölge adliye mahkemesine başvurarak karara itiraz etti. Savcı itirazında, Ali ve Kadir Yasak’ın ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları gerekirken tahrik indirimi yapılmadan ceza verildiğini ve böylece fazla ceza tayin edildiğini belirtti. Savcı, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ın ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan cezalandırılması gerekirken ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırıldıklarını ve haklarında haksız tahrik indirimi yapılmadığını bildirdi. Savcı, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil hakkında yağma suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerekirken her iki sanık hakkında da ‘nitelikli yağma’ suçundan cezalandırılmalarına karar verildiği, ancak eylemin yağmaya yönelik işlendiğine dair delil bulunmadığını belirtti.