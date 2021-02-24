Savcı, babasını öldüren Mert’e neden az ceza istediğini açıkladı: Böyle baba olmaz

İSTANBUL Bahçelievler’de evli ve bir çocuğu olan Mert Kaymaz (19), 13 Ekim 2020’de, babası Cemal Sezgin’in (43) kendisine küfür etmesi üzerine silahını çekip bir el ateş etti. Başından vurulan Cemal Sezgin öldü, Mert Kaymaz tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aksu’nun hazırladığı iddianamede, cinayetin ardındaki dram vardı. İddianameye göre Cemal Sezgin neredeyse tüm hayatı boyunca suç işlemiş. Cemal Sezgin, birlikte yaşadıkları günden itibaren Songül Çapan’a yoğun olarak şiddet uygulamış, çekiçle dişlerini kırmıştı. Küçükken uyguladığı şiddet nedeniyle oğlu Mert’in gözünde görme kaybı oluştu. Cemal Sezgin, iki oğlunu da nüfusuna kaydettirmedi. Cemal Sezgin uzun yıllar cezaevinde yattıktan sonra 2015’te tahliye olunca Songül Çapan çocuklara “Buradan kaçalım” teklifinde bulundu. Ancak çocuklar kabul etmedi. Cemal Sezgin’in tehditleri artınca Mert Kaymaz da annesinin yanına taşındı.

TÜYLER ÜRPERTEN TEHDİT

Songül Çapan korkudan evinin dört bir yanına güvenlik kamerası yerleştirdi. Cemal Sezgin, oğlu Mert Kaymaz’a daha önce verdiği silahını geri istedi. “Dükkâna gelmezsen seni, anneni, karını, kız kardeşini, küçük kızını Silivri’ye kaçırıp ağaca bağlar, tecavüz ederim, sonra işkence yapar, videosunu çeker sana atarım” diye tehditte bulundu. Mert Kaymaz anahtarları ve silahı teslim etmek üzere babasının işyerine gitti. Karşılaştıkları anda küfür etmesi üzerine Cemal Sezgin’i tabancayla başından vurdu.

Mert Kaymaz hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası isteyen savcı, ‘üst soydan (anne-baba) birini öldürme’ suçundan ceza istenmemiş olmasını şöyle açıkladı: “Maktulün şüpheliyi kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini ifa etmediği, maktulü şüphelinin babası olarak kabul etmenin ‘hukuken ve vicdanen’ imkânı olmadığı kanaatine varılmıştır.”

Türk Ceza Kanunu’nda ‘üst soydan bir kişiyi haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçunun karşılığı 24 yıla kadar hapis cezası.