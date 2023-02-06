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Şatafatlı hayat cezaevinde bitti

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#Çete#Saadet Zinciri#Operasyon
Şatafatlı hayat cezaevinde bitti
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

Yüksek kâr payı vaadiyle yüzlerce kişiden 150 milyon lira toplayarak saadet zinciri oluşturan çete çökertildi. Saadet zinciri kuran çetenin, topladıkları paraların bir bölümünü Forex yatırım ile batırdıkları, kendilerine lüks araçlar aldıkları, Antalya’da kendileri oturmak üzere 7 dairelik apartman yaptırdıkları öğrenildi.

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Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla başta olmak üzere 20 ilde yüzlerce kişiden “yüksek kâr vaadiyle” 150 milyon lira toplayarak saadet zinciri oluşturan çete, ilk etapta sisteme dahil olanlara belli miktarlarda ödemeler yaptı. Sisteme sıcak para akışı durunca ödeme yapamayan çete üyeleri, ortadan kayboldu. Şikâyetler üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takip başlattı. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonla çetenin üst yöneticileri olduğu belirlenen Mustafa Özcan, Gökhan Yıldız ile çete üyeleri Halil Taşkın, Murat Fidan, Gökhan Çetin ve R.A.’yı gözaltına aldı. Para kaptıran 60 mağdur da ifade verip çete üyelerinden şikâyetçi oldu.

‘HEPSİ PORSCHE, CİP ALDI’

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan çete üyeleri birbirlerini suçladı. Çetenin 4 üyesi, “Biz de mağduruz, biz de kandırıldık, toplanan paralar nereye gitti bilmiyoruz” diyerek çete yöneticisi Mustafa Özcan ve Gökhan Yıldız’ı suçladı. Çetenin üst yöneticisi olduğu iddia edilen Özcan’ın ise “Ne mağduriyeti, hepsinin toplanan paradan haberi vardı. Hepsi Porsche, Mercedes, cip aldı” demesi mahkeme kayıtlarına geçti. Mahkeme, Mustafa Özcan, Gökhan Yıldız ile çete üyeleri Halil Taşkın, Murat Fidan ve Gökhan Çetin’in tutuklanmasına karar verirken, R.A. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

APARTMAN YAPTIRMIŞLAR

Çetenin üst yöneticisi Mustafa Özcan ifadesinde 150 milyon liraya yakın para topladıklarını kabul ederek, “Forex yatırımda kaybettik, paranın büyük bir bölümünü burada batırdık” dedi. Yapılan incelemelerde tutuklanan şüphelilerin banka hesaplarını boşalttıkları, paranın toplandığı Ankara ve İzmir’de kurulan tabela şirketlere ait hesaplarda ise herhangi bir paranın bulunmadığı belirlendi. Şüphelilerin, topladıkları paralarla şatafatlı bir hayat sürdürdükleri, hepsinin kendilerine Porsche, Mercedes gibi lüks araçlar alarak bindikleri de ortaya çıktı. Çete üyelerinin, mağdurlardan topladıkları paranın bir bölümüyle de Antalya’da kendileri oturmak üzere 7 dairelik lüks bir apartman yaptırdıkları öğrenildi.

 

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#Çete#Saadet Zinciri#Operasyon

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