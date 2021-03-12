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AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Sasunyan'ın tahliye kararı... Türkiye'den ABD'ye tepki!

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Sasunyan'ın tahliye kararı... Türkiye'den ABD'ye tepki!

Bakan Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi. Mektupta "Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir.

Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz.

Sasunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir.

Ayrıntılar geliyor...

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