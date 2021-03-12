Sasunyan'ın tahliye kararı... Türkiye'den ABD'ye tepki!

Bakan Gül, ABD Adalet Bakan Vekili Wilkinson'a gönderdiği mektupla, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın tahliye kararına tepki gösterdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Terörizm eylemlerini, amaçlarını gerçekleştirmenin aracı olarak gören kişilere oldukça yanlış mesaj verecektir.

Kararın ciddi anlamda hatalı olduğunu değerlendirmekteyiz.

Sasunyan ve onu yönlendiren ideoloji, toplum karşısında varlığını sürdürmekte ve yakın bir tehdit olmaya devam etmektedir.

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