Şaşkına çeviren görüntü! Binanın yıkılmasını minibüs önledi

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük depremden birçok bölge gibi Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi sakinleri de etkilendi. Meydana gelen depremde iki katlı bir binanın yıkılmasını ise altında park halindeki 46 J 0223 plakalı minibüs önledi.

Bina park halindeki minibüsün üzerine oturdu. Minibüs adeta kolon görevi görürken, 6 aile depremden sağ kurtuldu.

"AİLELERİN KURTULMASINA VESİLE OLDU"



Minibüs sahibi Fatih Yıldırım, “Bizde bilmiyorduk, sabah indiğimizde ev minibüsün üzerine düşmüş, ikinci depremde de ev minibüsün üzerine tamamen düştü. Tabii ki biz insanların kurtulmasına sevindik. İki, üç evin inmesini önledi. İki aile bir evde, 4 aile de yan kısmındaki evde yaşıyordu. Ailelerin kurtulmasına vesile oldu, ne mutlu bize” dedi.

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