Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şaşkına çeviren görüntü! Binanın yıkılmasını minibüs önledi

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Kahramanmaraş Depremleri
Şaşkına çeviren görüntü Binanın yıkılmasını minibüs önledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 11:16

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde iki katlı evin yıkılmasını park halindeki minibüs önledi. Minibüs sahibi Fatih Yıldırım, “Ev minibüsün üzerine düşmüş, ikinci depremde de ev minibüsün üzerine tamamen düştü. Tabii ki biz insanların kurtulmasına sevindik. İki, üç evin inmesini önledi." dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük depremden birçok bölge gibi Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi sakinleri de etkilendi. Meydana gelen depremde iki katlı bir binanın yıkılmasını ise altında park halindeki 46 J 0223 plakalı minibüs önledi.

Şaşkına çeviren görüntü Binanın yıkılmasını minibüs önledi

Bina park halindeki minibüsün üzerine oturdu. Minibüs adeta kolon görevi görürken, 6 aile depremden sağ kurtuldu.

Şaşkına çeviren görüntü Binanın yıkılmasını minibüs önledi

"AİLELERİN KURTULMASINA VESİLE OLDU"

Minibüs sahibi Fatih Yıldırım, “Bizde bilmiyorduk, sabah indiğimizde ev minibüsün üzerine düşmüş, ikinci depremde de ev minibüsün üzerine tamamen düştü. Tabii ki biz insanların kurtulmasına sevindik. İki, üç evin inmesini önledi. İki aile bir evde, 4 aile de yan kısmındaki evde yaşıyordu. Ailelerin kurtulmasına vesile oldu, ne mutlu bize” dedi.

Haberin Devamı

Şaşkına çeviren görüntü Binanın yıkılmasını minibüs önledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Deprem#Kahramanmaraş Depremleri

BAKMADAN GEÇME!

Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem