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Şaşkın torbacılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Torbacı#Polis
Şaşkın torbacılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:00

İstanbul’da Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.

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Takibin ardından polisler eve baskın düzenledi. Bir grup polis evin çevresinde önlem alırken bir grup polis de evin kapısına dayandı. Polislerin kapıya dayandığını gören torbacılar, evdeki uyuşturucu maddeleri camdan aşağı attı. Uyuşturucu maddeler dışarıdaki polislerin üzerine yağdı. Polisler yukarı baktığında uyuşturucuları atanlarla göz göze geldi. Evde bulunan S.D. ve U.D. gözaltına alınırken 615 gram kokain, 200 uyuşturucu hap, 7 gram marihuana, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 mermi, 2 cep telefonu ve 31 bin 780 TL ele geçirildi. Emniyet’te ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’,’6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlamalarıyla sorgulanandıktan sonra adliyeye çıkarılan U.D. adli kontrolle serbest kalırken, S.D. tutuklanarak cezaevine koyuldu.

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Şaşkın torbacılar

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#İstanbul#Torbacı#Polis

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