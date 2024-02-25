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Saruhanlı’da SP formülü reddedildi... CHP adayı seçime giremeyecek

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#Manisa#CHP#SP
Saruhanlı’da SP formülü reddedildi... CHP adayı seçime giremeyecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu, 8 dakika geç kalındığı için İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemişti.

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Sonrasında Bilgin’in, istifa eden Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Sezai Zeytinli’nin yerine bu partiden aday gösterilmesine AK Parti itiraz etti. İtiraz üzerine toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda, “Adayın, başvuru gün ve saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin’in, Saadet Partisi’nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir” denildi.

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#Manisa#CHP#SP

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