Saruhanlı’da SP formülü reddedildi... CHP adayı seçime giremeyecek

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Sonrasında Bilgin’in, istifa eden Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Sezai Zeytinli’nin yerine bu partiden aday gösterilmesine AK Parti itiraz etti. İtiraz üzerine toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda, “Adayın, başvuru gün ve saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin’in, Saadet Partisi’nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir” denildi.