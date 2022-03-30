Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi

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Olay, Sarıyer Nalbant Çeşme Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TIR, yola eğilen ağaca çarptı. Ağaç, TIR ile dorsenin arasında kalarak yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yan yatan ağaç, vinç yardımı ile sabitlendikten sonra kesildi.

Devrilen ağaç nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ağacın kesilmesi ve TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.



Mahalle sakini Kenan Dumanlı "TIR dönüş yaparken TIR'ın dorsesi ağaca çarptı. Sadece trafik yoğunluğu oluştu" dedi.

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