Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sarıyer'de TIR, asırlık çınar ağacını devirdi

#TIR#Sarıyer#Ağaç
Sarıyerde TIR, asırlık çınar ağacını devirdi

Sarıyer'de dönüş yapan TIR, asırlık çınar ağacını devirdi. TIR'ın dorsesinin üzerine doğru devrilen ağaç, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Haberin Devamı

Olay, Sarıyer Nalbant Çeşme Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TIR, yola eğilen ağaca çarptı. Ağaç, TIR ile dorsenin arasında kalarak yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yan yatan ağaç, vinç yardımı ile sabitlendikten sonra kesildi.

Sarıyerde TIR, asırlık çınar ağacını devirdi

Devrilen ağaç nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ağacın kesilmesi ve TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Mahalle sakini Kenan Dumanlı "TIR dönüş yaparken TIR'ın dorsesi ağaca çarptı. Sadece trafik yoğunluğu oluştu" dedi.

Haberin Devamı

Sarıyerde TIR, asırlık çınar ağacını devirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#TIR#Sarıyer#Ağaç

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik