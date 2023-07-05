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Sarıkız örümceği paniği! Havalar ısınınca ortaya çıktı

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#BOTAŞ#Fare#Akrep
Sarıkız örümceği paniği Havalar ısınınca ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 21:22

Güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen, çeşitli illerde rastlanan 'sarıkız' cinsi örümcek, bu kez Çorum'un Sungurlu ilçesinde görüldü.

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İbrahim Erayhan isimli vatandaş, BOTAŞ’da farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan Erayhan, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

1 METRE YÜKSEKLİĞE ZIPLAYABİLİYOR

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

Sarıkız örümceği paniği Havalar ısınınca ortaya çıktı

Çorum’un Dodurga ilçesinde de geçtiğimiz haftalarda görülen örümcek paniğe neden olmuştu. Havaların ısınması ile ortaya çıkan örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

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#BOTAŞ#Fare#Akrep

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