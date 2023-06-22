Sarıgül’ün partisi yarın CHP ile birleşiyor

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Sarıgül dün Meclis’te kahvaltıda buluştuğu parlamento muhabirlerine, “36 yılda çok şey değişti. Ben de 36 yıl önceki Sarıgül değilim. Artık sinirlendiğim zaman yumruğu karşı tarafa atmıyorum, kendi cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi, bir başbakanlığı kaybettirdi. Sayın Baykal ile olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim” diye konuştu. Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık da “Ben Erzincan milletvekiliyim” demekle yetindi.