Sarı kodla gelen kâbus

Tekirdağ’da başlayan sağanak yağmur saat 06.00 sıralarında Büyükçekmece’de etkisini arttırdı. Yağmur daha sonra Avrupa yakasının tüm ilçelerinde etkisini gösterdi. Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak sırasında hava da karardı. İstanbul’da adeta göz gözü görmedi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular ise sağanak yağmurla ıslandı.

EMİNÖNÜ’NDE YOL KAPANDI

Sağanak dolayısıyla başta Bakırköy, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu olmak üzere birçok ilçede yollarda su birikintileri oluştu. Beyoğlu’nda Tophane Meclis-i Mebusan Caddesi yağmur nedeniyle su ile doldu. Kapanan rögarlar nedeniyle su kaldırımları doldurdu. Vatandaşlar yol kenarından güçlükle ilerledi. Bazıları demirlere tutunarak geçerken bazıları da ayakkabıları ile suyun içinden geçti. Önceki yıllarda yaşanan yağmurlarda su baskınları ile gündeme gelen Eminönü altgeçitlerinde sağanak yağmurda olumsuzluk yaşanmadı. Ancak ekipler Eminönü çevresinde teyakkuz halinde kaldı. Yağmurun hızlanması ile Eminönü İstanbul Ticaret Odası önünde rögarlar tıkandı. Yol su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Ekipler su birikintisine müdahale etti. Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.



Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nda su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçların güçlükle ilerlediği görüldü. İstiklal Caddesi’ne gelen turistler yağmur nedeniyle kafelere sığındı. Bazı turistler ise yağmura aldırış etmeden şemsiyeleri ile gezdi. Büyükçekmece’de Tecimen Sanayi Sitesi’nde bulunan birçok iş yerini su bastı.

BUGÜN VE YARIN DİKKAT

Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): “Bu sene sonbahar yağışları gecikti. 1 Ekim bizim için su yılı başlangıcıdır. 1 Ekim’den bu yana doğru düzgün yağmur yağmadı. Eylül ayı da yağışlar düşüktü. Bu hafta yağışlar geliyor. Hava sıcaklığı da düşecek. Yıldırımlı yağışlar olacak. Bugüne ve cumartesi gününe dikkat etmek gerekir. Bu yağışlarda küresel iklim krizinin etkisi büyük. Yağışların şiddeti çoğalıyor. Bu sene La Nina yılına giriyoruz. Bu da kuzey yarım kürede daha az yağışlar göreceğimizi gösteriyor. Türkiye’de biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık. Bu aylarda Marmara Bölgesi’nde dolu görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü yer yüzeyi soğudu.”

'2021 YAZI KURAK GEÇER'

Prof. Dr. Adil Tek (Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı): “Artık iklim krizinin etkilerini net olarak görmeye başladığımız dönemlerdeyiz. Eskiden İstanbul’da -4, -5 gibi dereceleri görüyorduk artık bunları görememeye başladık. Eskiden en yüksek 32-33 dereceleri görürken artık yaz aylarında 37 dereceleri görmeye başladık. Yağışlar açısından baktığımızda ekim ayı yağışlarını daha göremedik. Kandilli rasathanesinde 110 yıllık değerlere baktığımızda bu aylarda ortalama 60 kg yağış düştüğünü görüyoruz. Bu yıl düşen yağış 22 kg. İklim modelleri kasımda, aralıkta ve ocakta da yağışların az olacağını gösteriyor. Eğer uzun vadede önümüzdeki ilkbaharda da yeterli yağış alamazsak 2021 yılında kurak bir yaz bizi bekliyor.”