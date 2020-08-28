'Sarar' davası

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde “Kızlarının soyadı ile annenin soyadının farklı olması, resmi işlemlerde sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Gözde Sarar, çocuklarıyla ilgili işlemlerde kızlarının annesi olduğunu belgelemek için nüfus kaydı örneği ile boşanma kaydı ilamını ibraz etmek zorunda kalmaktadır” denildi. Gözde Sarar’ın avukatı dilekçesinde, ikizlerin soyadlarının ‘Sarar’ olmasının, onların ileride statü sahibi olmalarına fayda sağlayacağını belirtti.