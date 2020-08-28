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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Sarar' davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
'Sarar' davası
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Sarar Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Sarar, geçen yıl boşandığı milli binici Sencer Can ile evliliğinden olan ikizlerinin ‘Sarar Can’ olan soyadının ‘Sarar’ olarak değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde “Kızlarının soyadı ile annenin soyadının farklı olması, resmi işlemlerde sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Gözde Sarar, çocuklarıyla ilgili işlemlerde kızlarının annesi olduğunu belgelemek için nüfus kaydı örneği ile boşanma kaydı ilamını ibraz etmek zorunda kalmaktadır” denildi. Gözde Sarar’ın avukatı dilekçesinde, ikizlerin soyadlarının ‘Sarar’ olmasının, onların ileride statü sahibi olmalarına fayda sağlayacağını belirtti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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