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Sarar ailesi dehşeti yaşamıştı! Sanık hakkında karar...

#Sarar#Eskişehir#Soygun
Sarar ailesi dehşeti yaşamıştı Sanık hakkında karar...

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgisi olduğu öne sürülen sanık Ilia Sacali, 3 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ilia Sacali ifadesinde, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Son 5 yıldır Türkiye’ye aracımla gidip gelirim. Taşımacılık işi yapıyorum. Ben Vasyl’i ve diğer kişileri daha önceden tanımıyordum. Ailemi çok özledim.'' şeklinde konuştu.

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Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılının mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp edilmiş ve çiftin çelik kasaları soyulmuştu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince ‘nitelikli yağma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan toplamda 27'şer yıl hapse mahkûm edilmişti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev'in (42) dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Bir süre önce Türkiye’ye giriş yapmak istediği sırada hava alanında yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firari sanıklardan Ilia Sacali’nin yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ilia Sacali mahkeme huzurunda savunma yaptı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

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“SUÇ İŞLEMEDİM”

Çevirmen eşliğinde Rusça son savunmasını yapan sanık Ilia Sacali , “Suçlamayı kabul etmiyorum. Son 5 yıldır Türkiye’ye aracımla gidip gelirim. Taşımacılık işi yapıyorum. Ben Vasyl’i ve diğer kişileri daha önceden tanımıyordum. Ailemi çok özledim. Çocuklarımı çok özledim. Suç işlemedim. Bir an önce eve dönmek istiyorum” dedi.

Sarar ailesi dehşeti yaşamıştı Sanık hakkında karar...

3 SUÇTAN 27 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ilia Sacali hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan 14 yıl, Cemalettin ile Zehra Sarar çiftine karşı ayrı ayrı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6’şar yıl ve ‘mala zarar verme’ suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık Ilia Sacali toplamda 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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#Sarar#Eskişehir#Soygun

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