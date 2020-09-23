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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

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Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın şoförü Hüseyin Güzel (66) yaralandı. Araçta sıkışan Güzel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Nurdağı kara yolunun 7'nci kilometresinde Gültepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Güzel yönetimindeki 31 ADR 03 plakalı TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, şoför mahallinde sıkışan Güzel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan Hüseyin Güzel, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güzel, buradaki müdahalesinin ardından da Gaziantep'e sevk edildi.

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