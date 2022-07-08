Saralların vale oyunu

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Anadolu yakasında faaliyet yürüten bir çete ile ilgili bilgi almış, 1.5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Sarallar grubuna 13 ilde operasyon düzenlemişti. Çete elebaşılarından biri olduğu öne sürülen işinsanı Erdal Acar’ın da arasında bulunduğu 122 kişi gözaltına alınmıştı. Aramalarda, 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 1 susturucu, 1000 adet fişek, 3 hançer, çelik yelek, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçmişti. Paraların büyük kısmı Erdal Acar’ın Beykoz’daki evinden çıkmıştı. Çetenin diğer elebaşı İlyas (Alaattin) Saral ise yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı.

KALABALIK GELMİŞLER

Organize Şube ekiplerinin yaptıkları araştırmada, çetenin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2 ve Çeşme’de de 2 eğlence mekânı işlettiği ortaya çıktı. Yine aynı turistik yerlerdeki lüks eğlence mekânlarında hâkimiyet kurmak için işletmelere vale ve bodyguard yerleştirdikleri de anlaşıldı. Polis, çetenin, Beşiktaş’taki bir eğlence mekânını basma görüntülerine de ulaştı. Görüntüde, kalabalık bir grupla bara gelen çete üyelerinin görevlilere saldırdığı ve darp ettikleri görülüyor. Çete üyesi 31 kişi önceki gün adliyeye sevk edilirken, dün de Erdal Acar’ın da arasında bulunduğu 91 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüphelilerin ifadesi 27 savcı tarafından alındı. Erdal Acar ile Şahin Gürz’ün de arasında bulunduğu 78 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.