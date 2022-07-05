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Sarallar operasyonunda yeni gelişme! Ünlü isimler emniyete çağırıldı

#Sarallar#İstanbul#Ertan Petekkaya
Sarallar operasyonunda yeni gelişme Ünlü isimler emniyete çağırıldı

İstanbul merkezli 13 ilde sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı ünlüler emniyete çağrıldı. Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin'in olduğu öğrenildi.

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İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Anadolu Yakası’nda faaliyet yürüten bir çete ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilginin ardından bir buçuk yıl süren teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan uzun soluklu araştırmada, elebaşılığını kamuoyunda Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral’ın yaptığı ‘Sarallar’ organize suç örgütüne ulaşıldı. Polis yaptığı araştırmada Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve işinsanı Erdal Acar’ın da çeteyi yönetenlerden biri olduğuna yönelik bilgilere ulaştı.

ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞIRILDI

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de emniyete çağırıldığı öğrenildi.

Sarallar operasyonunda yeni gelişme Ünlü isimler emniyete çağırıldı

Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ,Ertan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

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BİN POLİS KATILDI

Çete üyesi kişilerin kimlikleri ve adreslerinin de deşifre edilmesiyle önceki gün İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de özel harekât polislerinin desteğinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık bin polisin katıldığı operasyonda, çete elebaşılarından İlyas Saral basılan adreslerde bulunamadı. Erdal Acar’ın da arasında bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral’ı yakalama çalışmaları sürüyor.

Sarallar operasyonunda yeni gelişme Ünlü isimler emniyete çağırıldı

PARALAR EVİNDEN ÇIKTI

‘Nitelikli yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, 1000 adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar, 413 bin Euro ele geçti.

Sarallar operasyonunda yeni gelişme Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Ele geçen paraların büyük kısmının Erdal Acar’ın gözaltına alındığı Beykoz’daki evinde bulunduğu belirtildi.
Sarallar operasyonunda yeni gelişme Ünlü isimler emniyete çağırıldı

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MEDYATİK BİR İSİMDİ

İşinsanı İsmet Acar’ın oğlu olan Erdal Acar, aile şirketi olan Acarlar Şirketler Topluluğu’nda Yönetim Kurulu üyesiydi. Süleyman Seba döneminde de Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde bir dönem yöneticilik yapan Erdal Acar, iş hayatından çok, uzun yıllar magazin sayfalarında yaşadığı aşklarla konuşulan bir isim oldu. 3 defa evlilik yapan Acar, bekarlığında ise; Demet Şener, Deniz Akkaya, Seda Sayan ve Ayşe Hatun Önal gibi ünlü isimler ile yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirdi.

Sarallar operasyonunda yeni gelişme Ünlü isimler emniyete çağırıldı

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#Sarallar#İstanbul#Ertan Petekkaya

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