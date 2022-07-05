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Son dakika... Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul'da kalacaklar dikkat: Sağanak geliyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Orhan Şen
Son dakika... Kurban Bayramında hava nasıl olacak Bayramda İstanbulda kalacaklar dikkat: Sağanak geliyor

Kurban Bayramı yaklaşırken bayram süresince hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından bayramda beklenen hava durumunu açıkladı.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bayramda beklenen hava durumunu aktardı. Prof. Dr. Şen bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne yağmur geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Şen yağışların bayramın ikinci günü olan pazar günü de devam edeceğini duyurdu. Şen, "İstanbul da dahil olmak üzere cumartesi akşam ve pazar günü Marmara'daki yağışı takip edeceğiz. Kuvvetli" mesajını paylaştı.

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METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arifesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

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Son dakika... Kurban Bayramında hava nasıl olacak Bayramda İstanbulda kalacaklar dikkat: Sağanak geliyor

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne sağanak yağış geliyor. Bayramın ilk gününde İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili olacak.

Bayramın ikinci gününde de sağanak yağışlar devam edecek.

Son dakika... Kurban Bayramında hava nasıl olacak Bayramda İstanbulda kalacaklar dikkat: Sağanak geliyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Şen, "Bugün Marmara Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun güney doğusundaki kuvvetli POYRAZ rüzgarının dışında önemli bir meteorolojik hadise görünmüyor. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul 31, Ankara 28, Sinop 27, Erzurum 25, Antalya 39, İzmir 38, Şanlıurfa 40 derece" dedi.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Orhan Şen

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