Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sarallar operasyonunda yeni gelişme: Erdal Acar tutuklandı

#Sarallar#Erdal Acar#Şahin Gürz

Sarallar grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden 40'ı tutuklandı. 50 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında iş insanı Erdal Acar, Şahin Gürz ve şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral, Volkan Saral yer alıyor. Erdal Acar'ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan toplam 122 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildiler. İlk gönderilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan diğer 91 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. 27 savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerin sorguları saat 21.30 sıralarında tamamlandı. İş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, Altan Saral'ın da arasında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 12 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunulurken, başka suçtan tutuklu bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Hakimlik sorguları bu sabah itibariyle tamamlanan şüphelilerden 40'ı tutuklandı. 50 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu kaydedildi. Üç gün içinde Sarallar operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 46 şüpheli tutuklandı. 75 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 

Haberin Devamı

"ÖRGÜT İŞLERİNE GİRECEK KADAR CAHİL BİRİSİ DEĞİLİM" 

Şüphelilerden İlyas Saral'ın lider ve yönetici olduğu silahlı suç örgütüne ilişkin gözaltına alınarak "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 54 yaşındaki Erdal Acar'ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını belirterek "Ben iş adamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diyerek serbest bırakılmayı talep ettiği öğrenildi. 

TANIKLARA BASKI KURARAK DELİL KARARTMA İHTİMALİ 

Mahkeme de şüphelilerden Erdal Acar'ın delillerin tam olarak toplanmamış olması, delil karatma, müştekilere ve tanıklara baskı kırmak suretiyle delil karatma ihtimali bulunması, öngörülen ceza miktarları, şüphelilerin kaçma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verildi. Aynı mahkemede sorgulanan şüpheli Ahmet Cengiz Karlı'nın ise bypass ameliyatlı olduğunu, kalp ve böbrek yetersizliği olduğunu söyleyerek "Ben ölmek üzereyim. İlaçlarımı tam alamadığım için riskli durumdayım. Sağlığım bu tip şeylere elverişli değildir. Yağma nedir, çete nedir, örgüt nedir bilmem" dediği öğrenildi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen MHP Merkez Yönetim Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürz ve Altan Saral'ın ise "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Ayrıca şüpheli Volkan Saral, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan, ve Uğur Saral "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", Ali Saral ise "örgüte üye olma" suçlarından tutuklandılar.  

Haberin Devamı

 

İlgili Haber

Sarallar operasyonunda söz ünlülerdeSarallar operasyonunda söz ünlülerdeHaberi görüntüle

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Polis soruşturma kapsamında, bilgilerine başvurmak üzere oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’i ifadeye çağırmıştı.

ERDAL ACAR MAHKEME KURUYORDU

Erdal Acar’ın Sarallar grubu üyesi koruma ekibiyle dolaştığı belirtildi. İddiaya göre, Erdal Acar, aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlü isimleri bir araya getiriyordu.

Burada tarafları dinliyor ve haklı olan tarafı işaret ederek karar veriyordu. Bir nevi mahkeme kuran Erdal Acar’ın karar verdiği sulhleşmeyi kabul etmeyenler Sarallar suç örgütü tarafından tehdit ediliyordu.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Saralların vale oyunuSaralların vale oyunuHaberi görüntüle

SARALLAR GRUBU ÜYELERİNİN EĞLENCE MEKANINI BASTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.

Sarallar operasyonunda yeni gelişme: Erdal Acar tutuklandı

Şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi. Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.

Sarallar operasyonunda yeni gelişme: Erdal Acar tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarallar#Erdal Acar#Şahin Gürz

BAKMADAN GEÇME!

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein

BAKMADAN GEÇME!

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein