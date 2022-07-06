Sarallar operasyonunda söz ünlülerde

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İstanbul’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Anadolu Yakası’nda faaliyet yürüten bir çete ile ilgili bilgi aldıktan sonra 1.5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Sarallar grubuna 13 ilde operasyon düzenlemişti. Çete elebaşılarından biri olduğu öne sürülen Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve işinsanı Erdal Acar’ın da arasında bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı. ‘Nitelikli yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi, para, çek ve senet ele geçmişti. Çetenin diğer elebaşı Alaattin Saral olarak bilinen İlyas Saral ise yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı. Gözaltına alınan 119 kişi arasında bazı eğlence mekânı işletmecilerinin de bulunduğu belirtildi.

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İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Polis, bilgilerine başvurmak üzere oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’i ifadeye çağırdı. Şaşmaz ve Petekkaya’nın Organize Şube’de ifade verdikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifade için Emniyet’e çağrılacağı öğrenildi.

MAHKEME KURUYORDU

Gözaltındaki işinsanı Erdal Acar’ın Sarallar grubu üyesi koruma ekibiyle dolaştığı belirtildi. İddiaya göre, Erdal Acar, aralarında alacak verecek meselesi olan işinsanları ya da ünlü isimleri bir araya getiriyordu. Burada tarafları dinliyor ve haklı olan tarafı işaret ederek karar veriyordu. Bir nevi mahkeme kuran Erdal Acar’ın karar verdiği sulhleşmeyi kabul etmeyenler Sarallar suç örgütü tarafından tehdit ediliyordu.