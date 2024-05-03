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Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' notuyla paylaştı: 1 Mayıs'ta polise saldıran fenomen gözaltında

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#1 Mayıs#Taksim#Saraçhane
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 11:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs günü Saraçhane'de polise saldıran ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin kaçtıkları adreslerde yakalandığını duyurdu. Öte yandan polise saldıran grup arasında bulunan sosyal medya fenomeni 'Basel' de gözaltına alındı.

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Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

Gereği yapıldı... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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FENOMEN 'BASEL' DE YAKALANDI

Saraçhane'de polise saldırdıktan sonra kaçan ve evinde gözaltına alınanlar arasında bir de sosyal medya fenomeni var. Göstericilerin polisle arbedesi sürerken, X (Twitter) fenomeni olan Basel isimli şahsın, polise tekme attığı ortaya çıktı. Basel, kendi X hesabı üzerinden ise bölgeye gittiği anları da yayınladı.

Bakan Yerlikaya gereği yapıldı notuyla paylaştı: 1 Mayısta polise saldıran fenomen gözaltında

Bakan Yerlikaya gereği yapıldı notuyla paylaştı: 1 Mayısta polise saldıran fenomen gözaltında

 

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#1 Mayıs#Taksim#Saraçhane

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