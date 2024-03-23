Sapık 2009’da böyle kurtulmuş

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İstanbul Bağcılar’daki cinsel istismar davasının sanığı Metin Şenay, nasıl oldu da 2009’da yargılandığı davadan beraat etmişti? Herkes gibi ben de bunun cevabını merak ediyordum. Sır, Metin Şenay’ın son suçları nedeniyle yargılanacağı Bakırköy Adliyesi’ndeki dosyalardaydı. Çünkü Metin Şenay 2009 yılında da o adliyede yargılanmıştı.

Metin Şenay 2009 yılında Gaziosmanpaşa’da yaşıyordu. Burada yine çocuklarla yakından ilgiliydi. Bir kız çocuğu kendisine dokunan Metin Şenay’ı ailesine şikâyet etti. Ailesi de karakola giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Metin Şenay, kız çocuğu tanıdığını ancak herhangi bir cinsel temasta bulunmadığını öne sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından 28 Nisan 2009 günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Metin Şenay nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mağdur ifadelerini, Adli Tıp Kurumu raporlarını da hazırlayarak Metin Şenay’a Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

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‘BİR ŞEY YAPMADIM’ SAVUNMASI

Metin Şenay, davada kız çocuğa bir şey yapmadığını iddia etti. Mahkeme hem kız çocuğun hem de ailesinin ifadelerine başvurdu. Yeniden raporlar istedi. Dava sonunda da Metin Şenay’ı küçük yaşta çocuğa istismar suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Metin Şenay bu kararı temyiz etti, dosya Yargıtay’a gönderildi.

Metin Şenay Yargıtay’ın vereceği kararı Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bekledi. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, mağdurun soyut beyanları dışında başka delil olmadığı gerekçesiyle Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozdu. Yargıtay’ın kararına uyan mahkeme 8 Mart 2011 günü gördüğü duruşmada Metin Şenay’a beraat kararı verdi ve cezaevinden tahliye etti. Metin Şenay aynı gün cezaevinden salıverildi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Bütün olayların ortaya çıktığı 24 Mayıs 2023 günü, Metin Şenay’ın sucu dükkânının olduğu sokakta oturan 11 yaşındaki M.Y. eve gelmemiş ve ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polisler kamera kayıtlarından M.Y.’nin Metin Şenay’ın minibüsüne bindiğini tespit etti. Daha önce yargılandığı davanın bilgileri ortaya çıkınca polis hemen kırmızı alarm verdi. Dükkâna adeta operasyon yapıldı.

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Metin Şenay, polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisler M.Y.’nin içeriden gelen cılız çığlıklarını duyduğunda Şenay’ı yere yatırarak etkisiz hale getirdi ve hemen içeri koştu. M.Y. ses yalıtımlı odada, üstü başı kan içerisinde ağlıyordu.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Metin Şenay götürüldüğü polisteki sorgusu sırasında M.Y. ile ilgili itiraflarda bulunsa da, diğer çocuklara yaptığı cinsel istismarları kabul etmedi. Metin Şenay ifadesinde, “Çocuğu okul çıkışı alıp dükkânıma getirdim. İşyerimin kapılarını kilitledikten sonra onu yalıtımlı odaya götürdüm. Yanağından öptüm. Kıyafetlerini çıkarttım. Ona ‘Zaten 3-4 sene sonra ilişkiye gireceksin bari şimdiden benimle gir’ dedim. Onunla ilişkiye girdim. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Çocuktan kan geldi. Yaşını 12 olarak biliyordum. Başka bir çocuğa cinsel istismarda bulunmadım” dedi.

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Polis ekipleri Metin Şenay’ın bilgisayarı, cep telefonu ve hard diskinde yaptıkları incelemede başka çocuklara ait videolar da buldu. Çocuklardan 3’ü tespit edildi. Çocuklardan birine ait videolar 10 yıl öncesine kadar gidiyordu. Bu da Metin Şenay’ın cezaevinden tahliye olmasından hemen sonrasına rast geliyordu. Çocuklar yıllarca süren cinsel istismarları korktukları için ailelerine anlatamamışlardı.

Avukatlar iddianameyi değerlendirdi:

MAHKEME ALT SINIRDAN UZAKLAŞMALI

İstanbul Barosu avukatlarından Özlem Alp: “Dört çocuğa karşı işlediği suçlar nedeniyle toplamda 331 yıl 6 ay hapisle yargılanacak. Sanık, 12 yaşından küçük 4 çocuğa karşı korkunç suçlar işlemiştir. Sanık, her bir suçun nitelikli halini ve zincirleme olarak işlemiştir. Zincirleme suç, kanunda her bir cezayı 4’te 3 oranında artırır. Yargılamayı yapacak mahkemenin alt sınırdan uzaklaşarak ceza vereceğini düşünüyorum. Bu tür olayların caydırıcı olması adına kimyasal hadımın gündeme alınması gerekmektedir.”

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TEKRAR TOPLUMA KARIŞMAMALI

İstanbul Barosu avukatlarından Etem Kağan Çelik: “Bazı suçlara af vurmuyor. Cinsel suçlar da bunların arasında. Sanık 331.5 yıl hapisle yargılanacak. Suçu sabit. En yüksek cezayı verirler. Özel ses geçirmeyen oda hazırlamış, her şeyi planlamış. İndirim de yapılmaz. Bu tür insanların düzelme şansı yok. Kesinlikle tekrar topluma karışmaması gerekir. Yurtdışında örnekleri var, ülkemizde de bu kişiler için kimyasal hadım düşünülmeli ve uygulamaya konulmalı.”