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Şantajcıların yeni yardımcısı: Yapay zekâ

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#Yapay Zekâ#Şantaj#Dijital Tehditler
Şantajcıların yeni yardımcısı: Yapay zekâ
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 07:00

Teknolojik ilerlemenin hız kazanması, özellikle yapay zekâ teknolojisinin gelişimiyle birlikte, toplumu beklenmeyen dijital tehditlere karşı daha savunmasız hale getiriyor.

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Bu kapsamda son günlerde artan sahte video şantajlarının sayısındaki belirgin artış, bireylerin siber güvenliği konusunda büyük bir endişe yaratıyor.

REGÜLASYON ŞART

Yapay zekâ ile oluşturulan müstehcen videoların şantaj aracı olarak kullanılmasına değinen Yapay Zekâ Akademi Başkanı Önder Eker, “Örneğin, yurtdışında yaşanan gerçek bir olayda, ‘Kızınızı kaçırdık’ diyerek babasıyla telefonda konuşturuyorlar ve fidye istiyorlar. Baba, çaresiz bir şekilde parayı gönderiyor. Bu tür durumlarla mücadele etmenin yolu, devletlerin regülasyonları ve düzenlemeleri bir takım yerlere getirmeleriyle mümkün” dedi. Avukat Tayfun Üzülmez de “Maalesef ülkemizde şu aşamada birçok mağdur bulunmaktadır. Sahte videolarda kişinin sadece fotoğrafı kullanılarak, bedeni ona ait olmayan bir içerik oluşturuluyor ve şantaj yapılıyor. Burada, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılması suçu, şantaj suçu ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu gündeme gelebilir. Bu nedenle, bir an önce savcılığa gidip suç duyurusunda bulunulmalı” dedi.

 
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#Yapay Zekâ#Şantaj#Dijital Tehditler

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