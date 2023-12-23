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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Kaza
Şanlıurfada yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 10:29

Şanlıurfa'da yoğun sis nedeniyle 2 TIR ile yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. 33 AEA 576 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 63 TK 789 plakalı TIR ile 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

Şanlıurfada yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kazada ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsünün şoförünün öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, soruşturma sürüyor.

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#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Kaza

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