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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi

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Şanlıurfa’da yasağa uymayan 7 bin 64 kişiye para cezası kesildi
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ŞANLIURFA’da koronavirüse karşı yapılan denetimlerde 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 TL, 45 iş yerine de 183 bin 558 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa’da polis ve jandarma tarafından kent merkezi ve kırsal alanda denetimler devam ediyor. Semt pazarları ve marketlerde maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayanlara yönelik yapılan denetimlerde 7 bin 64 kişiye toplam 6 milyon 343 bin 779 para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 45 iş yerine de 183 bin 558 cezası uygulandı.

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