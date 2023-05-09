Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 17 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Dolandırıcılık#Telefon Dolandırıcılığı
Şanlıurfada telefon dolandırıcılığına 17 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 11:00

Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 21 şüpheliden, 17’si tutuklandı.

Haberin Devamı

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, para ve altın isteyerek dolandırıcılık yapan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Şebeke üyesi oldukları öne sürülen 21 kişiye 6 Mayıs’ta İstanbul, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Muş'ta operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 25 bin TL para, 23 telefon, 15 sim kart, 6 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfada telefon dolandırıcılığına 17 tutuklama

dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polisin yoğun güvenlik önlemiyle Akçakale Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliden 17'si 'İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Şanlıurfada telefon dolandırıcılığına 17 tutuklama

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Dolandırıcılık#Telefon Dolandırıcılığı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler