Şanlıurfa’da silahlı arazi kavgası! Yaralılar var

Olay, Bozova ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Aksoy ve Akgül aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olması üzerine silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarma, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.



Kavgada yaralanan Abdülmütalip Aksoy, Ömer Aksoy, Engin Aksoy ve Bahri Akgün ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi. Jandarma, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.