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Şanlıurfa'da selde kaybolmuştu! 13 yaşındaki Davut'tan 10 gün sonra acı haber

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#Şanlıurfa#Ceylanpınar #Sel
Şanlıurfada selde kaybolmuştu 13 yaşındaki Davuttan 10 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 14:31

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak nedeniyle taşan dereden karşıya geçerken sel sularına kapılıp kaybolan 13 yaşındaki Davut Kara'nın, 10 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, 22 Mart'ta, Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) ile yanlarındaki Davut Kara (13) bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken sular yükseldi.

Akıntıya kapılan Sadiye Kara, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan çevredekilerin suya halat atmasıyla kurtarıldı, Davut Kara ise kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Bölgede ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 10 gün sonra Davut Kara'nın olay yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

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#Şanlıurfa#Ceylanpınar #Sel

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