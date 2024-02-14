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Şanlıurfa'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

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#Şanlıurfa#Sağanak#Sel
Şanlıurfada sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 10:41

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi, bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

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Kentte gece geç saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi.

Şanlıurfada sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı. Sağanak yağışın sele dönüşmemesi için belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaparak, tıkalı olan mazgalları açtı.

Şanlıurfada sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Yağış nedeniyle Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde bazı evleri su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise giriş katında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastaları, kent merkezindeki başka hastanelere yönlendirdi.

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Şanlıurfada sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Şanlıurfa’da, geçen yıl 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi ise yaralanmıştı. 

Şanlıurfada sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

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#Şanlıurfa#Sağanak#Sel

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