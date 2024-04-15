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Şanlıurfa'da korkunç olay! Müzisyen evinde ölü bulundu

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#Şanlıurfa#Suruç#Müzisyen
Şanlıurfada korkunç olay Müzisyen evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 12:51

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, düğünlerde şarkı söyleyen Eyüp Durusoy (37), evinde ölü bulundu. Tabancayla vurulduğu bildirilen Durusoy'un ölümü araştırılıyor.

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Olay, dün gece geç saatlerde Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağladığı öğrenilen Eyüp Durusoy'un yalnız yaşadığı evden silah sesi duyuldu.

Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Durusoy'u evinde ölü buldu.

Tabancayla vurulduğu bildirilen Eyüp Durusoy'un cenazesi, savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Suruç#Müzisyen

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