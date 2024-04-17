Şanlıurfa'da kahreden olay! Yediği elma nefes borusunu tıkayan çocuk hayatını kaybetti

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Olay, Viranşehir’e bağlı Büyük Görümlü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul öğrencisi Mahmut İçim, 2 Nisan’da okulda yediği elmanın nefes borusunu tıkamasıyla nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden öğretmenleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen İçim, ilk müdahale sonrası Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mahmut İçim, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını üzen 8'inci sınıf öğrencisi Mahmut İçim'in cenazesi, otopsisinin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.