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Şanlıurfa'da kahreden olay! Yediği elma nefes borusunu tıkayan çocuk hayatını kaybetti

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Çocuk Ölümü
Şanlıurfada kahreden olay Yediği elma nefes borusunu tıkayan çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 13:51

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, okulda yediği elmanın nefes borusunu tıkadığı Mahmut İçim (14) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Viranşehir’e bağlı Büyük Görümlü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul öğrencisi Mahmut İçim, 2 Nisan’da okulda yediği elmanın nefes borusunu tıkamasıyla nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden öğretmenleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen İçim, ilk müdahale sonrası Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mahmut İçim, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını üzen 8'inci sınıf öğrencisi Mahmut İçim'in cenazesi, otopsisinin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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#Şanlıurfa#Viranşehir#Çocuk Ölümü

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