Şanlıurfa'da kahreden olay! Araç, sulama kanalına devrildi, 2'si çocuk 3 kardeş kayboldu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre Abdulaziz Bakış’ın (23) kullandığı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ’ye ait sulama kanalına devrildi. Akıntıya kapılan aracı görenler durumu itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama polislerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, kısa süre içerisinde aracın yerini tespit etti. Aracın halatla kıyıya bağlandığı ve çıkartılması için vinç beklendiği belirtilirken araçtaki Abdulaziz Bakış, Zeynep Bakış (10) ve Sara Bakış’a (8) ise henüz ulaşılmadığı öğrenildi.

Ekipler, şahıslara ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.