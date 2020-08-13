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Haber Giriş: 13.08.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da kahreden olay! Araç, sulama kanalına devrildi, 2'si çocuk 3 kardeş kayboldu

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Şanlıurfa'da kahreden olay! Araç, sulama kanalına devrildi, 2'si çocuk 3 kardeş kayboldu
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Şanlıurfa’da sulama kanalına devrilen araçtaki 2’si çocuk 3 kardeş kayboldu. Olay yerine giden ekipler suya düşen araca ulaşırken, akıntıya kapılan kardeşleri bulmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre Abdulaziz Bakış’ın (23) kullandığı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ’ye ait sulama kanalına devrildi. Akıntıya kapılan aracı görenler durumu itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama polislerine haber verdi.

Şanlıurfada kahreden olay Araç, sulama kanalına devrildi, 2si çocuk 3 kardeş kayboldu

Olay yerine giden ekipler, kısa süre içerisinde aracın yerini tespit etti. Aracın halatla kıyıya bağlandığı ve çıkartılması için vinç beklendiği belirtilirken araçtaki Abdulaziz Bakış, Zeynep Bakış (10) ve Sara Bakış’a (8) ise henüz ulaşılmadığı öğrenildi.

Ekipler, şahıslara ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

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