Şanlıurfa'da kadın cinayeti! Selva El Hinedi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicrona karşı en etkili aşı belli olduOmicron'a karşı en etkili aşı belli oldu!#Omicron Varyantı
İstanbulda dev vurgun Operasyon başlatıldı...İstanbul'da dev vurgun! Operasyon başlatıldı...#İstanbul
Hikmet Karamandan çarpıcı iddia: Oyuna girmek istemediHikmet Karaman'dan çarpıcı iddia: Oyuna girmek istemedi#Beşiktaş
Meteorolojiden çok sayıda kente flaş uyarılar Göz gözü görmüyor...Meteoroloji'den çok sayıda kente flaş uyarılar! Göz gözü görmüyor...#Meteoroloji
Asgari ücrette kritik gün Zam bugün açıklanacak mı İşte önemli gelişmelerAsgari ücrette kritik gün! Zam bugün açıklanacak mı? İşte önemli gelişmeler#Asgari Ücret
Nebati iş dünyasıyla ne konuştu Toplantının en öne çıkan başlığı...Nebati iş dünyasıyla ne konuştu? Toplantının en öne çıkan başlığı...#Nureddin Nebati
Korkunç şüphe... Tüm oklar yıldız futbolcuyu gösteriyorKorkunç şüphe... Tüm oklar yıldız futbolcuyu gösteriyor #ABD
Cari işlemler 3.16 milyar dolar fazla verdi Sanayi üretiminde dikkat çeken büyümeCari işlemler 3.16 milyar dolar fazla verdi! Sanayi üretiminde dikkat çeken büyüme#Sanayi Üretimi
Tüm yatırımcılar bu toplantıya odaklandı Altın fiyatlarında önemli eşikTüm yatırımcılar bu toplantıya odaklandı! Altın fiyatlarında önemli eşik#Altın
Açıklanan kadroda ters köşe Bir kez daha veda...Açıklanan kadroda ters köşe! Bir kez daha veda...#Survivor2022
Japonyadan çığır açacak haber... Yaşlanma karşıtı aşı geliyorJaponya'dan çığır açacak haber... Yaşlanma karşıtı aşı geliyor!#Japonya
Ceyhun Fersoyu darp ettiler Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattıCeyhun Fersoy'u darp ettiler! Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattı#Ceyhun Fersoy
Doğan Hızlanın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeğiDoğan Hızlan'ın AKM izlenimleri... Sanatın gözbebeği!#AKM
4-2 sonrası çarpıcı Sergen Yalçın iddiası Beşiktaş kaybetseydi...4-2 sonrası çarpıcı Sergen Yalçın iddiası! "Beşiktaş kaybetseydi..."#Beşiktaş
İşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladıİşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladı #Miss Universe
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da kadın cinayeti! Selva El Hinedi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

#Şanlıurfa#Kadın Cinayeti#Selva El Hinedi
Şanlıurfada kadın cinayeti Selva El Hinedi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu Selva El Hinedi (22) sokak ortasında göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Ekipler, yaptığı incelemede Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılar sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva El Hinedi olduğu belirledi. Suriyeli Selva'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi’nin sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti.

Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

Gözden Kaçmasın

Omicrona karşı en etkili aşı hangisi İngiltere sonuçları yayınladıOmicron'a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere sonuçları yayınladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden bölge bölge kritik uyarıMeteoroloji'den bölge bölge kritik uyarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Kadın Cinayeti#Selva El Hinedi

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları