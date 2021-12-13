Son dakika... Prof. Dr. Orhan Åžen canlÄ± yayÄ±nda tarih verdi: Marmara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, Ã¼lkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, Mersin, EskiÅŸehir, Bolu, DÃ¼zce, KarabÃ¼k, Zonguldak Ã§evreleri, Ankaraâ€™nÄ±n batÄ± kesimleri ile DoÄŸu Akdenizâ€™in Toroslar kesiminin yaÄŸmur ve saÄŸanak, KÄ±yÄ± Ege ile BatÄ± ve Orta Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Â
PROF. DR. ÅžEN'DEN KAR UYARISI
CNN Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu yaÄŸmurlu. Bu hafta da yaÄŸÄ±ÅŸ devam edecek. PerÅŸembe DoÄŸu'yu da iÃ§ine alacak. SalÄ± akÅŸamÄ±ndan itibaren sÄ±caklÄ±klar batÄ±dan baÅŸlayarak azalacak." dedi.
Åžen, "SalÄ± akÅŸamÄ± batÄ±dan baÅŸlayarak soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkisini gÃ¶sterecek. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Trakya, Ä°Ã§ Anadolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olabilecek. Hafta sonu kar Marmara ve BatÄ± Orta Karadeniz'i de iÃ§ine alabilir. Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±k cuma akÅŸamÄ± ve cumartesi 6C'ye dÃ¼ÅŸerek kar sÄ±nÄ±rÄ±na inebilir" ifadelerini kullandÄ±.
"CUMA AKÅžAMI MARMARA'YA KAR YAÄžABÄ°LÄ°R"
Prof. Dr. Orhan Åžen, CNN TÃ¼rk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda ise ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"YaÄŸÄ±ÅŸlar su baskÄ±nlarÄ±na neden olabilir. Ä°stanbul dahil olmak Ã¼zere Bursa, Trakya'da yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. GÃ¼neyde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bitiyor. SalÄ± akÅŸamÄ± akÄ±mlar dÃ¶nÃ¼yor. Kuzey'e dÃ¶necek ve hava hÄ±zla soÄŸumaya baÅŸlayacak. YarÄ±n akÅŸamdan itibaren Balkanlardan sarkan bir soÄŸuk hava kÃ¼tlesi geliyor.Â
KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI
YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.
ANTALYA Ä°Ã‡Ä°N 2 GÃœN KUVVETLÄ° SAÄžANAK YAÄžIÅž VE KAR UYARISI
Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Antalya'nÄ±n doÄŸusunda beklenen kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarla ilgili vatandaÅŸlarÄ± ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± konusunda uyardÄ±.
UyarÄ±da ÅŸu ifadelere yer verildi:
â€œBu gece saatlerinden itibaren Antalya'nÄ±n doÄŸusunda gÃ¶rÃ¼lecek olan saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, 15 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerine kadar 'kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli' (50-85 kg), salÄ± akÅŸam saatlerinden sonra iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimlerinde 'yer yer kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±' ÅŸeklinde olmasÄ± beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir."
Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Latif GÃ¼ltekin, yarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren Ã¶zellikle Alacabel Mevkii'nde kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini belirtti.
KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI
RÃ¼zgÃ¢rÄ±n; Akdenizâ€™in iÃ§ kesimlerinde gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiÄŸinden Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, toz savrulmasÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ile soba ve baca gazÄ± zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.
GÃ–RÃœÅž MESAFESÄ° 10 METREYE KADAR DÃœÅžTÃœ
Mardin ve Ã§evre illerde dÃ¼n geceden itibaren etkili olan sis, hayatÄ± olumsuz etkiledi. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini kÄ±salmasÄ± nedeniyle Ã¶zellikle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. 3 kentte uÃ§ak seferleri iptal edildi.
Mardin, DiyarbakÄ±r ve Batman'da dÃ¼n gece baÅŸlayan ve sabah saatlerinde etkisini artÄ±ran sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi yer yer 10 metreye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yollarda ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§eken sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden bazÄ±larÄ±, dinlenme tesislerine araÃ§larÄ±nÄ± Ã§ekerek sis etkisinin azalmasÄ±nÄ± bekledi.
BirÃ§ok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri dikkatli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±. DiyarbakÄ±r, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapÄ±lmasÄ± beklenen uÃ§ak seferleri de iptal edildi.
ARDAHAN'DA SOÄžUK HAVA VE SÄ°S
Ardahanâ€™Ä±n GÃ¶le ilÃ§esinde soÄŸuk hava ve sis etkili oluyor.
GÃ¶le'de etkili olan soÄŸuk hava nedeniyle hayat durma noktasÄ±na geldi. AÄŸaÃ§larÄ±n kÄ±raÄŸÄ± tuttuÄŸu ilÃ§ede sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Etkili olan soÄŸuk nedeniyle vatandaÅŸlar dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmakta zorluk Ã§ekiyor. GÃ¶leâ€™de en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± gece eksi 21 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
Ä°ÅžTE BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU
MARMARA
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
BURSA Â°C, 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
EDÄ°RNE Â°C, 8Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°STANBUL Â°C, 14Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KOCAELÄ° Â°C, 14Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
EGE
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
A.KARAHÄ°SAR Â°C, 12Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DENÄ°ZLÄ° Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°ZMÄ°R Â°C, 15Â°C
Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
MUÄžLA Â°C, 12Â°C
Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
AKDENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, BatÄ± Akdeniz, Mersin Ã§evreleri ile DoÄŸu Akdenizâ€™in Toroslar kesiminin ve aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, iÃ§ kesimlerinde gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA Â°C, 21Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
ANTALYA Â°C, 20Â°C
Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
HATAY Â°C, 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
ISPARTA Â°C, 13Â°C
Ã‡ok bulutlu ve aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, doÄŸu kesimleri, EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara'nÄ±n batÄ± kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doÄŸu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA Â°C, 16Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren batÄ± kesimleri yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 10Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KONYA Â°C, 17Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
SÄ°VAS Â°C, 12Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (SalÄ±) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Bolu, DÃ¼zce, KarabÃ¼k ve Zonguldak Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
BOLU Â°C, 14Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DÃœZCE Â°C, 19Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
KASTAMONU Â°C, 14Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu
ZONGULDAK Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORDU Â°C, 21Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
RÄ°ZE Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
SAMSUN Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
TRABZON Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
DOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIÄž Â°C, 12Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
ERZURUM Â°C, 7Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
KARS Â°C, 4Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
VAN Â°C, 11Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
ParÃ§alÄ± ve bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. DoÄŸu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DÄ°YARBAKIR Â°C, 11Â°C
ParÃ§alÄ± ve bulutlu
GAZÄ°ANTEP Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve bulutlu
SÄ°Ä°RT Â°C, 15Â°C
ParÃ§alÄ± ve bulutlu
ÅžANLIURFA Â°C, 18Â°C
ParÃ§alÄ± ve bulutlu