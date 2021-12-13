Son dakika... Prof. Dr. Orhan Åžen canlÄ± yayÄ±nda tarih verdi: Marmara'ya kar geliyor

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, Ã¼lkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, Mersin, EskiÅŸehir, Bolu, DÃ¼zce, KarabÃ¼k, Zonguldak Ã§evreleri, Ankaraâ€™nÄ±n batÄ± kesimleri ile DoÄŸu Akdenizâ€™in Toroslar kesiminin yaÄŸmur ve saÄŸanak, KÄ±yÄ± Ege ile BatÄ± ve Orta Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Â

PROF. DR. ÅžEN'DEN KAR UYARISI

CNN Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, BatÄ± Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu yaÄŸmurlu. Bu hafta da yaÄŸÄ±ÅŸ devam edecek. PerÅŸembe DoÄŸu'yu da iÃ§ine alacak. SalÄ± akÅŸamÄ±ndan itibaren sÄ±caklÄ±klar batÄ±dan baÅŸlayarak azalacak." dedi.

Åžen, "SalÄ± akÅŸamÄ± batÄ±dan baÅŸlayarak soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava etkisini gÃ¶sterecek. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Trakya, Ä°Ã§ Anadolu'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olabilecek. Hafta sonu kar Marmara ve BatÄ± Orta Karadeniz'i de iÃ§ine alabilir. Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±k cuma akÅŸamÄ± ve cumartesi 6C'ye dÃ¼ÅŸerek kar sÄ±nÄ±rÄ±na inebilir" ifadelerini kullandÄ±.

Haberin DevamÄ±

"CUMA AKÅžAMI MARMARA'YA KAR YAÄžABÄ°LÄ°R"

Prof. Dr. Orhan Åžen, CNN TÃ¼rk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda ise ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"YaÄŸÄ±ÅŸlar su baskÄ±nlarÄ±na neden olabilir. Ä°stanbul dahil olmak Ã¼zere Bursa, Trakya'da yaÄŸÄ±ÅŸ kuvvetli gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. GÃ¼neyde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar bitiyor. SalÄ± akÅŸamÄ± akÄ±mlar dÃ¶nÃ¼yor. Kuzey'e dÃ¶necek ve hava hÄ±zla soÄŸumaya baÅŸlayacak. YarÄ±n akÅŸamdan itibaren Balkanlardan sarkan bir soÄŸuk hava kÃ¼tlesi geliyor.Â

"Bu soÄŸuk hava kÃ¼tlesi Ã¶nce Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼recek ama Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yok. Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nin yÃ¼kseklerinde Bolu, EskiÅŸehir civarlarÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlar. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ de Ä°Ã§ Anadolu ve Ä°Ã§ Ege'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± var. UludaÄŸ, Kartape, Kartalkaya'da yarÄ±n akÅŸamdan itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸlayacak ve devam edecek. Bu sistem yavaÅŸ yavaÅŸ DoÄŸu'ya doÄŸru hareket edecek ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ daha da artacak. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸamÄ± Marmara BÃ¶lgesi'ne kar yaÄŸma ihtimali var. Cuma akÅŸamÄ± ve cumartesi gÃ¼nÃ¼ ÅŸehir iÃ§erisinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur olur ama Ä°stanbul'un yÃ¼ksek yerlerinde kar yaÄŸar. SÄ±caklÄ±k 5-6 dereceye kadar dÃ¼ÅŸecek. AralÄ±k ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± var, o daha kuvvetli olabilir."

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI

Haberin DevamÄ±

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa Ã§evrelerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

ANTALYA Ä°Ã‡Ä°N 2 GÃœN KUVVETLÄ° SAÄžANAK YAÄžIÅž VE KAR UYARISI

Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Antalya'nÄ±n doÄŸusunda beklenen kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarla ilgili vatandaÅŸlarÄ± ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± konusunda uyardÄ±.

Haberin DevamÄ±

UyarÄ±da ÅŸu ifadelere yer verildi:

â€œBu gece saatlerinden itibaren Antalya'nÄ±n doÄŸusunda gÃ¶rÃ¼lecek olan saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, 15 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerine kadar 'kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli' (50-85 kg), salÄ± akÅŸam saatlerinden sonra iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimlerinde 'yer yer kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±' ÅŸeklinde olmasÄ± beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir."

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Latif GÃ¼ltekin, yarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren Ã¶zellikle Alacabel Mevkii'nde kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini belirtti.

KUVVETLÄ° RÃœZGAR UYARISI

RÃ¼zgÃ¢rÄ±n; Akdenizâ€™in iÃ§ kesimlerinde gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiÄŸinden Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, toz savrulmasÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ile soba ve baca gazÄ± zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

GÃ–RÃœÅž MESAFESÄ° 10 METREYE KADAR DÃœÅžTÃœ

Haberin DevamÄ±

Mardin ve Ã§evre illerde dÃ¼n geceden itibaren etkili olan sis, hayatÄ± olumsuz etkiledi. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesini kÄ±salmasÄ± nedeniyle Ã¶zellikle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. 3 kentte uÃ§ak seferleri iptal edildi.

Mardin, DiyarbakÄ±r ve Batman'da dÃ¼n gece baÅŸlayan ve sabah saatlerinde etkisini artÄ±ran sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi yer yer 10 metreye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yollarda ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§eken sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden bazÄ±larÄ±, dinlenme tesislerine araÃ§larÄ±nÄ± Ã§ekerek sis etkisinin azalmasÄ±nÄ± bekledi.

BirÃ§ok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri dikkatli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±. DiyarbakÄ±r, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapÄ±lmasÄ± beklenen uÃ§ak seferleri de iptal edildi.

ARDAHAN'DA SOÄžUK HAVA VE SÄ°S

Ardahanâ€™Ä±n GÃ¶le ilÃ§esinde soÄŸuk hava ve sis etkili oluyor.

GÃ¶le'de etkili olan soÄŸuk hava nedeniyle hayat durma noktasÄ±na geldi. AÄŸaÃ§larÄ±n kÄ±raÄŸÄ± tuttuÄŸu ilÃ§ede sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi de dÃ¼ÅŸtÃ¼. Etkili olan soÄŸuk nedeniyle vatandaÅŸlar dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmakta zorluk Ã§ekiyor. GÃ¶leâ€™de en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± gece eksi 21 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Ä°ÅžTE BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

BURSA Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

EDÄ°RNE Â°C, 8Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 12Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°ZMÄ°R Â°C, 15Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA Â°C, 12Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, BatÄ± Akdeniz, Mersin Ã§evreleri ile DoÄŸu Akdenizâ€™in Toroslar kesiminin ve aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, iÃ§ kesimlerinde gÃ¼neyli yÃ¶nlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ANTALYA Â°C, 20Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAY Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ISPARTA Â°C, 13Â°C

Ã‡ok bulutlu ve aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, doÄŸu kesimleri, EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara'nÄ±n batÄ± kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doÄŸu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren batÄ± kesimleri yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 10Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

SÄ°VAS Â°C, 12Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (SalÄ±) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Bolu, DÃ¼zce, KarabÃ¼k ve Zonguldak Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ZONGULDAK Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORDU Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

RÄ°ZE Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SAMSUN Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

TRABZON Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIÄž Â°C, 12Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ERZURUM Â°C, 7Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KARS Â°C, 4Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. DoÄŸu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve bulutlu

GAZÄ°ANTEP Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve bulutlu

SÄ°Ä°RT Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve bulutlu

ÅžANLIURFA Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve bulutlu