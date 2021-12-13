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Son dakika... Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi? İngiltere sonuçları yayınladı
Dünya haftalardır Omicron'u ve aşıların geleceğini konuşuyor... Konu ile ilgili beklenen açıklama İngiltere'den geldi. Yapılan araştırma sonrası Omicron'a karşı en etkili aşı belli oldu.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.
Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.
İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan araştırma 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.
UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.
OMICRON'DA BU SEMPTOMA DİKKAT
Öte yandan ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı.
Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.
EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR
Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı CDC raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi. Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.