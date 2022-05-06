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Şanlıurfa’da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

#Şanlıurfa#Eyyübiye#Trafik Kazası
Şanlıurfa’da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı Mehmet Çelik'e (8) yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün Gümüşkuşak Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine giden Halil E.’nin kullandığı 63 AG 838 plakalı halk otobüsü, aniden yola koşan Mehmet Çiçek’e çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Otobüsün kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa’da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mehmet Çiçek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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