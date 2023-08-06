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Şanlıurfa’da feci kaza! 1 ölü, 6 yaralı

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#Şanlıurfa#Suruç#Trafik Kazası
Şanlıurfa’da feci kaza 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 04:19

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda yaşandı. Burhan T.’nin kullandığı 63 ACK 014 plakalı otomobil ile Hacı P.’nin kullandığı 80 FU 901 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı P. ile birlikte Makbule P., Meral P., Leyla P., Fatma Yıldız P. ve Vahit Polat yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa’da feci kaza 1 ölü, 6 yaralı

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Vahit Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da feci kaza 1 ölü, 6 yaralı

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#Şanlıurfa#Suruç#Trafik Kazası

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