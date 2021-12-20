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Şanlıurfa'da ele geçirildi! 2 milyon dolara satacaklardı

#Şanlıurfa#Tarihi Eser#JASAT
Şanlıurfada ele geçirildi 2 milyon dolara satacaklardı

Şanlıurfa'da jandarma operasyonuyla 2 milyon dolar karşılığında satışa sunulan tarihi eserler ile dini kitaplar ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, bir adreste 2 milyon dolar karşılığında tarihi eserlerin satışa sunulacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sayfalık üzerinde dini yazılar ve semboller bulunan kitabe ile bir adet deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirildi. Yabancı uyruklu T.E.H. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Tarihi Eser#JASAT

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